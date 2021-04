Diete dimagranti, la classifica delle migliori e quelle da evitare: come perdere peso per Altroconsumo

13 aprile 2021 a

Dieta. Perdere perso. Dimagrire. Una ossessione per molti e spesso un dovere per stare in salute. In tanti cominciano proprio ora, dopo Pasqua, in primavera. Sì, ma con quali diete dimagranti?. Ce ne sono di tutti i tipi. Altroconsumo, ha stilato a questo proposito una classifica delle diete migliori (e quelle da evitare). Ora che le abbuffate sono finite si può davvero cominciare, scegliendo quella giusta.

"Scegliere una dieta sbagliata può essere anche pericoloso per la salute", avverte il noto sito dei consumatori che riserva una particolare attenzione agli alimenti.

"Prima di iniziarne una scopri i pro e i contro di quelle più note e seguite e scegli il modo migliore per perdere i tuoi chili di troppo", avverte la fonte.

Secondo altroconsumo "prima di tutto è bene sapere se davvero è necessario perdere qualche chilo o se il proprio peso e le calorie che si assumono ogni giorno sono tutto sommato adatti alla propria statura e al proprio stile di vita. "Per scoprirlo può essere utile calcolare il proprio indice di massa corporea (IMC) e capire una volta per tutte se si è in forma oppure no", argomenta il sito specializzato. "Una volta appurato che perdere qualche chilo può essere utile per sentirsi meglio, è importante scegliere la dieta giusta e il regime alimentare corretto.

Così ecco la guida nata con l'intento di essere "utile a scegliere quella più adatta a te e soprattutto a evitare quelle pericolose, inutili o costose, anche se spesso molto pubblicizzate e diffuse" Così vengono elencate quali sono - a detta di Altroconsumo - le 7 diete che, per il bene della tua salute, è bene evitare (leggi qui la classifica completa di tutte le diete).

Viene invece classificata come buona, Carb Lover's "Con questo regime non dovrebbero insorgere carenze alimentari". Altre cinque diete vengono valutate come accettabili.

Si tratta di Dieta Dinner Cancelling: "Se ben strutturata da un professionista, questa modalità di consumo dei pasti può essere di aiuto a chi non riesce a praticare una dieta ipocalorica classica".

E ancora Dieta dell'indice glicemico "Promuove alimenti integrali e sconsiglia quelli contenenti carboidrati raffinati (bevande zuccherate, farine bianche...). Quindi Dieta secondo il metodo Montignac: "Favorisce il consumo di fibre e limita i cibi raffinati e ricchi di grassi saturi", Welcome Weight e Dieta social.

A ognuno la sua dieta. La consultazione è aperta: scoprita quali e cosa sono queste diete.

