Vaccino, in Toscana in arrivo 136 mila dosi. Giovedì la prima consegna di Johnson & Johnson

In Toscana la campagna di vaccinazione degli over 80, degli ultrasettantenni e delle persone con elevata fragilità, prosegue questa settimana, grazie alla consegna attesa di 136.670 dosi di vaccino complessive da parte di Pfizer Biontech, Astrazeneca e Johnson & Johnson. Il vaccino Pfizer è destinato agli over 80 e agli ultra-fragili tra i 70 e i 79 anni. Nella mattinata di oggi, 12 aprile, sono state consegnate 21mila nuove dosi Pfizer in via straordinaria dal farmaceutico militare, alle quali si aggiungeranno le 94.770 attese per mercoledì 14 aprile, per un totale complessivo di 115.770 dosi. Di queste, 17 mila saranno somministrate per la prima volta (assieme al vaccino Moderna) anche agli estremamente vulnerabili prioritariamente tra i 70 e i 79 anni.

In Toscana vivono circa 320mila over 80 e alle ore 16 di oggi, 12 aprile, stando ai dati della Regione, 221.749 persone con più di 80 anni hanno ricevuto la prima dose, mentre 87.061 anche la seconda, per un totale complessivo di dosi somministrate pari a 308.810 unità. Questi sono i dati riportati sul portale regionale delle vaccinazioni, aggiornato in tempo reale. I dati ufficiali attualmente diffusi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sottolinea una nota della Regione, certificano che in Toscana il 68% dei residenti con età superiore a 80 anni ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino e il 27% ha ricevuto entrambe le dosi. Percentuali che collocano la Toscana al decimo posto tra le Regioni italiane.

Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca, destinato alle persone nate tra il 1941 e il 1951, la nuova fornitura di 9.900 dosi è attesa per mercoledì 14 aprile. Infine, proprio in relazione al Johnson & Johnson (il quarto dopo quelli di Pfizer, Moderna e Astrazeneca a ricevere la raccomandazione da parte dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema) e della Commissione europea, per essere utilizzato contro il Covid 19), al momento è destinato in Toscana alle persone nate tra il 1941 e il 1951 e dovrebbe arrivare per la prima volta giovedì 16 aprile. E' attesa la consegna di 11.000 dosi.

