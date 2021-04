Virginia Raggi scambia l'arena di Nimes per il Colosseo: la gaffe sui social diventa virale

12 aprile 2021 a

L'arena di Nimes al posto del Colosseo. Un errore imperdonabile per qualsiasi romano. Se poi capita a Virginia Raggi, sindaco di Roma ecco che la gaffe diventa immediatamente virale sui social.

Su Facebook e Twitter la sindaca della città eterna è diventata bersaglio di ironie di ogni tipo. Colpa di un video postato da Raggi in cui, rilanciando la Ryder Cup 2023 a Guidonia, l'arena di Nimes in Francia veniva spacciata per il Colosseo. Un evidente errore dello staff di comunicazione che ha ripreso una parte del video, di oltre 5 minuti, presente sul sito della federazione italiana golf.

Quindi la Sindaca migliore del mondo ed il suo staff hanno sbagliato a scegliere la foto del Colosseo per uno spot e ne hanno pubblicata una dell'Arena di Nimes?

Quousque tandem? pic.twitter.com/TWAr0JWI24 — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) April 11, 2021

La spiegazione, giunta a figuraccia fatta, non ha placato le polemiche. Guido Crosetto, attuale coordinatore nazionale di Fratelli d’Italia, prima l'attacca con un tweet ("quindi la sindaca migliore del mondo ed il suo staff hanno sbagliato a scegliere la foto del Colosseo per uno spot e ne hanno pubblicata una dell’Arena di Nimes?") poi passa al sarcasmo invitando i suoi followers a visitare le bellezze do Torino ma pubblicando, anziché la Reggia di Venaria Reale, la Mole Antonelliana ed il Museo Egizio, altre meraviglie del mondo come la Tour Eiffel. "In cinque anni di fallimenti, errori, gaffe e disastri, Virginia Raggi e il M5s in Campidoglio ci hanno abituato ad ogni genere di figuraccia. Ma stavolta stabiliamo un nuovo record. Perché in quel video prodotto dal comune di Roma, al posto del Colosseo, c'è l'Arena di Nimes in Francia. Un errore che non farebbe neanche un bambino delle elementari, il simbolo di Roma scambiato con un anfiteatro romano che abbellisce una cittadina del sud della Francia" dichiara Luciano Nobili, deputato di Italia Viva. Andrea Casu, segretario del Pd Roma: "Puo’ una persona che dopo 5 anni in cui è stata sindaca non riconosce nemmeno il Colosseo e ricandidarsi alla guida di Roma? No. Oggi sui Social di Virginia Raggi l'ennesimo esempio della follia che la Capitale sta vivendo. Tra l'altro la Ryder Cup si svolgerà a Guidonia". Il video è stato sostituito ieri sera. Al posto dell'arena lo staff ha inserito un video con una delle chiese della Capitale.

Se non siete mai stati a Torino, vi invito a venirci, appena sarà possibile. Visitando la Reggia di Venaria Reale, la Mole Antonelliana ed il Museo Egizio. Vi allego alcune immagini suggestive delle tre meraviglie. pic.twitter.com/MQVLg8Scxn — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) April 11, 2021

