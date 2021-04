Vaccino Johnson & Johnson, in Italia 180.000 dosi entro metà della prossima settimana

10 aprile 2021 a

Arriveranno nei prossimi giorni presso l’hub di Pratica di Mare per essere poi distribuite sul territorio circa 180mila dosi del vaccino anti Covid Johnson & Johnson. La consegna è prevista per la metà della prossima settimana, mentre si prevede che entro la fine del mese ne arrivino in tutto 400-500mila. Intanto l’Ema ha avviato una revisione del vaccino Johnson & Johnson dopo le segnalazioni di eventi tromboembolici in alcune persone a cui è stato somministrato il farmaco. L’authority statunitense, la Food and Drug Administration (Fda), ha fatto sapere di non aver rilevato, ad ora, nessun nesso causale tra i casi di coaguli di sangue e il vaccino. Ma ha precisato che continuerà a indagare e che terrà aggiornato il pubblico. Sembra invece probabile il via libera da parte della Fda all’estensione del vaccino Pfizer per i ragazzi tra i 12 e i 15 anni, secondo quanto anticipato da Cnn.

Vaccini, Figliuolo ridefinisce criteri e priorità per le somministrazioni

L’Italia dunque cerca lo sprint sui vaccini, condizione indispensabile anche per le possibili riaperture da aprile. Nell’ultima settimana sono state somministrate 2 milioni di dosi in più rispetto ai 7 giorni precedenti e al momento quasi sette over 80 su dieci hanno ricevuto almeno la prima inoculazione del siero. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, la settimana prossima sono attese in Italia le prime dosi del vaccino Johnson & Johnson. Anche se il numero esatto è ancora da vedere, non si esclude che potrebbero essere circa 180mila. Nel Lazio, queste fiale, saranno inizialmente destinate alle carceri.

Vaccino, Lazio contro Astrazeneca: "Dosi entro 24 ore o costretti a sospendere". Dal 20 aprile Johnson&Johnson ai 55enni

"E' sempre più evidente che a mancare sono i vaccini più che l’organizzazione. Non dimentichiamoci che all’Italia è stato consegnato il 60% in meno dei vaccini previsti", lamenta l’ex numero 1 della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini, mentre dal report ufficiale della presidenza del Consiglio dei ministri arrivano dati più incoraggianti: le vaccinazioni sono 12.509.898 (oltre 2 milioni in più rispetto alla settimana passata). Per quanto riguarda la categoria degli over 80 il 68,20% delle persone ha ricevuto almeno una dose e il 38,79% entrambe.

Vaccini, nessuna correlazione tra Johnson & Johnson e trombosi secondo le autorità sanitarie Usa

