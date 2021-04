Covid, De Rossi: il bollettino dopo il ricovero. Ecco come sta e il messaggio della moglie

10 aprile 2021 a

a

a

Arrivano notizie ufficiali sulle condizioni di salute dell'ex giocatore Daniele De Rossi, ricoverato per Covid. "Daniele De Rossi è stato ricoverato a causa di una polmonite. Le sue condizioni sono attualmente buone e posso dire che siamo ottimisti", afferma a Kiss Kiss Napoli il professor Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani, dove si ritrova ricoverato l’ex giocatore della Roma e della Nazionale, colpito dal coronavirus.

Vaccini, Figliuolo ridefinisce criteri e priorità per le somministrazioni

Daniele De Rossi, 37 anni, assistente di Roberto Mancini nello staff tecnico della Nazionale, si trova infatti ricoverato da ieri in via precauzionale allo Spallanzani di Roma per Covid. Le condizioni del campione del mondo, ex centrocampista giallorosso e dell’Italia, già dal momento del ricovero, non avevano destano preoccupazioni.

De Rossi è solo l’ultimo del ’cluster azzurro' di Covid-19 che si è sviluppato durante le recenti gare di qualificazione ai Mondiali di Qatar2022 con Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Tra i contagiati, oltre ad altri componenti lo staff del ct, anche i calciatori Pessina, Bernardeschi, Bonucci, Cragno, Florenzi, Grifo e Verratti, positività tutte ufficializzate nei giorni scorsi dai rispettivi club di appartenenza.

Daniele De Rossi è risultato positivo al covid19 e dopo giorni di febbre alta gli è gli è stata riscontrata una polmonite bilaterale. Pare che lui stesso abbia rincuorato gli amici che gli hanno scritto per accertarsi delle sue condizioni. Ma per lui e la sua famiglia è comunque un momento delicato, di distacco e di ansia.

Aifa: "Non oltre 42 giorni per seconda dose vaccini Pfizer e Moderna"

La moglie Sarah Felberbaum gli ha dedicato un pensiero, una frase di 'Atticus' che dice: "Ho perso la mia strada fino a te e in te ho ritrovato me stesso". Una dedica d'amore per l'ex centrocampista della Roma da parte dell'attrice che è anche la mamma di due dei suoi tre figli. Nel messaggio viene taggato anche il profilo privatissimo dell'excalciatore giallorosso. In un post l'attrice ha pubblicato una foto in bici di spalle.

Covid, Daniele De Rossi ricoverato allo Spallanzani: le condizioni dell'ex calciatore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.