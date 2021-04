Piazzapulita, in Abruzzo vaccinati i guardiaparco. Gli anziani ancora no

08 aprile 2021 a

a

a

Tutti i guardiaparco del Parco Nazionale dell'Abruzzo sono stati vaccinati mentre nella Regione solo il 30% degli over 80 ha ricevuto il vaccino. Nel servizio di apertura Piazzapulita - la trasmissione di approfondimento di La7 sui fatti d'attualità - racconta una storia che fotografa il momento dell'Italia nella campagna vaccinazione in cui le categorie più fragili sono state scavalcate da altre. E nella puntata di oggi, giovedì 8 aprile 2021, le telecamere sono state in Abruzzo per raccontare una storia apparsa subito grottesca agli occhi dei telespettatori immediatamente scatenati sui social: "i guardiaparco che vedono solo orsi e lupi subito vaccinati, i commessi dei supermercati della grande distribuzione che incontrano persone ogni minuto invece no" è uno dei commenti che ha riscosso più like.

Covid, 487 morti e 17.221 nuovi casi. Tasso di positività al 4,8%

Sara Giudice, nel suo servizio, racconta che nel Parco Nazionale dell’Abruzzo lavorano quasi 40 guardiaparco sparsi tra Abruzzo, Lazio e Molise. Ognuno monitora una zona diversa che si estende per circa 20-30 ettari. “Non incontriamo nessuno per una settimana. È un lavoro che si fa veramente nel silenzio e nella solitudine” dice Michela Mastrella. Pochi giorni fa, il 26 marzo, tutti i guardiaparco del Parco Nazionale dell’Abruzzo sono stati vaccinati come richiesto dal direttore Luciano Sammarone. Eppure si tratta di un lavoro che si svolge al 100% all’aria aperta, con grande distanziamento e incontrando raramente altre persone. Sicuramente con maggiore frequenze gli animali.

Draghi: "Priorità agli over 75 per i vaccini". Sì alle riaperture ma non c'è una data | Video

Per Sammarone, incalzato dalla giornalista di Piazzapulita - era importante che si avviassero le vaccinazioni perché “ogni tanto arrivano degli escursionisti”. In questo momento nel frattempo in Abruzzo solo il 30% degli over80 sono stati vaccinati. E la replica del presidente della Regione, Marco Marsilio, è netta: “Se ci abbiamo messo tre mesi e non abbiamo ancora finito gli ultra 80enni è perché i vaccini non ce li hanno dati”.

I guardiaparco del Parco Nazionale dell'Abruzzo sono stati vaccinati mentre nella Regione solo il 30% degli over 80 ha ricevuto il vaccino. #Piazzapulita @sara_giudice1 pic.twitter.com/1qTtHATWoB — Piazzapulita La7 (@PiazzapulitaLA7) April 8, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.