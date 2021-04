Sivincetutto Superenalotto, numeri vincenti di oggi mercoledì 7 aprile 2021

07 aprile 2021 a

Nuova estrazione settimanale, oggi mercoledì 7 aprile 2021, per Sivincetutto Superenalotto. L'estrazione è in programma, come ogni mercoledì, alle ore 20. Subito dopo, appena ufficializzati i numeri, verranno pubblicati su questa pagina.

Sivincetutto è il concorso del SuperEnalotto che mette in palio tutto il montepremi ogni mercoledì sera alle ore 20, il jackpot non si accumula. Ecco il montepremi Sivincetutto nell'estrazione di oggi 7 aprile 2021: il jackpot ammonta a 202.911,00 euro.

Si vince indovinando 6, 5, 4, 3 o anche 2 numeri della combinazione vincente estratta oggi.

