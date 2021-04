Covid, Bassetti: "Presto rapida discesa dei contagi". Su vaccino Astrazenaca: "Gioco al massacro"

07 aprile 2021 a

Il direttore di Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti, è uno degli esperti più visti e "ascoltati" dal pubblico televisivo che vuole informarsi nella pandemia. E' spesso in tv e spesso utilizza i social per informare su una situazione che è in continua evoluzione. In questoi ultimi due giorni, Bassetti ha parlato del tema vaccini, dei farmaci anti-cov e dei vaccini con riflessioni affidate agli account personali Facebook e Instagram. Temi affrontati con argomentazioni, dati e con valutazioni personali sullo scenario futuro al quale gli italiani (e non solo) andranno incontro. Cominciamo dalla situazione dei vaccini AstraZeneca che tanto stanno facendo discutere, E' di oggi il suo pensiero sulla questione.

"Gli enti regolatori se pensano che vi sia correlazione tra trombosi e vaccinazione devono prendere una decisione immediata. Se no diventa un gioco al massacro. Si cannibalizza e si rovina definitivamente la credibilità scientifica di un vaccino. Se di dovesse decidere di limitarlo, ci vorrebbero alternative immediate", afferma il direttore di Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti sulla sua pagina Facebook.

"Altri 5 pazienti con i monoclonali trattati oggi qui al San Martino. Siamo già a 50 pazienti in Liguria, che hanno ricevuto questi farmaci in poco più di 2 settimane. Continueremo ancora a utilizzare questi farmaci nelle fasi precoci di malattia. Anche grazie ai monoclonali e a ricoveri mediamente più brevi, la situazione qui in reparto è sotto controllo. Riusciamo a lavorare con calma e con disponibilità di posti letto per tutti. Anche in Italia la situazione dei contagi sembra in una fase di stallo e presto si dovrebbe vedere una rapida discesa di nuovi casi, ricoveri e, speriamo, decessi", aveva detto nella giornata di ieri il direttore di Malattie infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, su Instagram.

