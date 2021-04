Denise Pipitone, cambia tutto: slitta il programma tv e la famiglia partecipa, domani la verità

06 aprile 2021 a

Cambia lo scenario, cioè slitta tutto di un giorno. Domani, mercoledì 7 aprile 2021 e non oggi, sapremo se la ragazza russa che cerca la famiglia è Denise Pipitone. Il programma verrà infatti mandato in onda oggi dalla tv russo ed è in questo che verrà rivelato il test del dna. Una trasmissione alla quale prenderà parte anche la famiglia attraverso il suo legale.

"Abbiamo ricevuto una mail dall’avvocato di Olesya Rostova", la 20enne russa che ha chiesto aiuto alla tv per ritrovare i suoi genitori e si è sottoposta ad accertamenti per capire se possa essere Denise Pipitone, la figlia di Piera Maggio, scomparsa da Marzara del Vallo 17 anni fa, ha spiegato l’avvocato Giacomo Frazzitta, legale della donna, a LaPresse. "Parteciperemo alla registrazione del programma - ha detto ancora il legale - che verrà trasmesso in onda domani. Da questo momento, però, manterremo il più stretto riserbo". Da parte della famiglia di Denise Pipitone, infatti, non ci sarà alcune anticipazione con i media sull’esito delle analisi a cui si è sottoposta la giovane cresciuta in Russia, che verranno invece subito trasmesse alla procura di Marsala.

Frattanto a un'altra agenzia di stampa, Adnkronos, ha parlato l'ex sindaco di Mazara del Vallo in provincia di Trapani su questo caso. "Il mio augurio, senza alcuna retorica, è che questa bimba, oggi diventata una giovane donna, possa essere trovata. Personalmente, però, nutro poche speranze sul fatto che Olesya Rostova possa essere Denise, spero di sbagliarmi e di poter festeggiare", afferma Nicolò Cristaldi, ex primo cittadino dal 2009 al 2019, a proposito della giovane ragazza russa che nei giorni scorsi ha lanciato in tv un appello per cercare la propria madre.

Una 20enne che ha riacceso le speranze sul caso di Denise Pipitone, la bimba scomparsa il primo settembre del 2004, quando aveva appena quattro anni, mentre giocava davanti casa proprio a Mazara del Vallo. "In tutti questi anni siamo stati abituati a segnalazioni e avvistamenti dati quasi per certi e che poi hanno lasciato spazio a una profonda delusione - dice l’ex primo cittadino -. Restiamo cauti, ma è ovvio che se davvero dovesse essere Denise sarebbe una gioia enorme per l’intera comunità, un segnale grandioso in questo momento caratterizzato dalla tristezza quotidiana."

