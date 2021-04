Oroscopo del Corriere di lunedì 5 aprile 2021: le previsioni segno per segno

04 aprile 2021 a

Oroscopo del Corriere di lunedì 5 aprile 2021: ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

ARIETE

La giornata inizia con qualche turbolenza. Se un amico o chiunque altro ti dà sui nervi, concentra i tuoi sforzi su ciò che ti fa star bene.

TORO

È possibile che inizi la tua giornata sentendoti apatico, una sorta di desiderio di sfuggire alle tue responsabilità. Fa’ quello che puoi.

GEMELLI

La comfort zone rappresentata dalle mura domestiche ti fa sentire in pace con te stesso e in totale serenità con il mondo esterno.

CANCRO

La giornata potrebbe iniziare con un il desiderio di una fuga fantasiosa. Ti sarà utile trovare almeno un modo per cambiare l'ambiente circostante.

LEONE

Potresti avere troppi impegni da gestire. Se inizi a soccombere allo stress, cerca di rivedere la tua lista. L'energia cambia con il passare del tempo.

VERGINE

Potresti trovare una soluzione alle recenti tensioni che si sono scatenate nelle tue relazioni, ma c'è la possibilità che regni un po' di confusione.

BILANCIA

Potresti diventare più emotivo del solito per cose che normalmente non ti infastidirebbero. Sfrutta l'energia di chi ti sta accanto.

SCORPIONE

La tua migliore possibilità di successo oggi deriva dall'attingere all'abbondante fonte di ispirazione che proviene dalle cose che ti piacciono.

SAGITTARIO

Le tendenze di evasione potrebbero influenzare la maggior parte della tua giornata o causare persino problemi di comunicazione a casa.

CAPRICORNO

C'è un'urgenza che cresce dentro di te: è come se sentissi una sorta di richiamo che ti induce a sfruttare i tuoi talenti e i tuoi doni. Oggi puoi farlo.

ACQUARIO

I fantasmi attraversano i corridoi del tuo subconscio e sta a te decidere se i loro messaggi vengono interpretati come utili o inquietanti.

PESCI

Potresti sentirti incompreso oggi, come se i tuoi confidenti non ti coprissero le spalle come fanno di solito. Ma sarà solo una sensazione temporanea.

