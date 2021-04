Lazio, incidente stradale: morti tre ragazzi e un 52enne

28 marzo 2021 a

Dramma nella tarda serata di sabato 27 marzo sulla Tuscanese a Viterbo dove si è verificato, intorno alle 22, uno schianto tra un'auto e un furgone. Un uomo di 41 anni - Paolo Sganappa viterbese residente a Monterazzano - è deceduto a causa delle ferite riportate nello scontro. Quando sono arrivati i soccorsi sul posto per lui non c'era nulla da fare. Inutili tutti i tentativi di rianimarlo. Due donne, che erano nell'altra auto coinvolta nell'incidente, sono state trasportate in gravi condizioni, con un codice rosso, all'ospedale Belcolle.

Sul posto i vigili del fuoco, l'ambulanza e la polizia stradale che sta effettuando i rilievi del caso. I sanitari hanno tentato di rianimare l'uomo, ma non c'è stato nulla da fare Ancora da chiarire la dinamica e le cause che hanno portato all'urto tra il furgoncino dove viaggiava la vittima e la Bmw dove invece c'erano le due donne che poi sono rimaste gravemente ferite. La macchina procedeva verso Tuscania, il furgone verso Viterbo.

Secondo le prime indiscrezioni che sono filtrate l'uomo sarebbe deceduto sul colpo. L'impatto tra i due mezzi è stato violentissimo. Le due donne ferite sono rimaste incastrate nelle lamiere della loro Bmw e per estrarle c'è stato bisogno dell'intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto farsi spazio tra le lamiere contorte per consegnare le due ragazze ai sanitari per le cure del caso. La vittima come detto abitava a Monterazzano e lavorava nel campo della distribuzione di alimentari. Lascia la moglie e un bambino piccolo. Era piuttosto conosciuto nella zona di Monterazzano dove in molti questa mattina si sono svegliati apprendendo la tragica notizia. Le due donne sono state ricoverate a Belcolle e per loro la prognosi resta riservata. La viabilità sulla Tuscanese è stata interrotta nella serata di sabato per circa un'ora per permettere ai mezzi di soccorso di operare.