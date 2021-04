Covid, Galli: "Errore riaprire le scuole, serve altro mese di sacrifici"

03 aprile 2021 a

L'esperto contro la riapertura delle scuole. Massimo Galli, professore ordinario di Malattie infettive all’Università di Milano e primario all’ospedale Sacco, ha parlato in un’intervista a La Stampa nel corso della quale non ha certo risparmiato critiche.

"Un inizio anno complicato, che segue un 2020 ancor più difficile" con "un plateau molto alto, con oltre 20 mila contagiati e circa 500 morti al giorno", motivo per cui ha ragione il ministro Speranza a pretendere il massimo rigore sulle chiusure perché "la vaccinazione sta ripartendo e se si riuscisse a intensificarla mantenendo le chiusure per un mese cambierebbe lo scenario", afferma Massimo Galli. "I continui tira e molla non aiutano. Mi riferisco per esempio alla trovata della riapertura delle scuole dopo Pasqua: pur comprendendo tutte le difficoltà delle famiglie, prima di maggio sarebbe un errore", ribadisce portando a esempio la scelta della Francia.

"Se vogliamo portare avanti la vaccinazione, evitare problemi negli ospedali, diminuire il rischio di varianti e preparare un’estate come quella dell’anno scorso, dobbiamo imporci un serio e sacrificato mese di aprile", conclude.

Sulla situazione in Lombardia, ha parlato intanto il governatore lombardo, Attilio Fontana, inaugurando proprio questa mattina l’hub vaccinale alla Schiranna di Varese assieme al ministro della Difesa, Lorenzo Guerini e al coordinatore del piano vaccinale di Regione Lombardia, Guido Bertolaso.

"Da oltre un anno medici, personale sanitario e volontari, in maniera indefessa, stanno dando tutte le risposte ai cittadini e credo siano giustamente stanchi ed esausti dal punto vista fisico e psicologico. Ma a loro chiedo un ultimo sforzo per consentire che si concluda questa operazione perché con la vaccinazione noi riusciremo a sconfiggere il virus e a toglierci l’incubo che ci sta accompagnando da oltre un anno", sono queste le parole pronunciate dal governatore lombardo, Attilio Fontana, inaugurando l’hub vaccinale alla Schiranna di Varese.

