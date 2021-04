Salvini, attacca Speranza sulle riaperture: "Con lui è come parlare con una parete"

03 aprile 2021 a

a

a

Il tema delle riaperture è sempre molto caro a Matteo Salvini. Il leader della Lega ha fatto il punto con il ministro Speranza ma "mi è sembrato di parlare con una parete" ed è per questo che ha chiesto un incontro con il premier Draghi "per parlare di ritorno alla vita. Ma l’asse con Draghi è ferreo, lui dice che si riaprirà sulla base della scienza e dei dati medici. E io sono d’accordo. Ma siccome ci sono intere regioni in cui la situazione per fortuna è più tranquilla, aggiungo che il riaprire in questi territori non è un capriccio di Salvini, ma la risposta a un’emergenza economica drammatica" svela in un'intervista al Corriere della Sera.

Matteo Salvini: "Speranza e Orlando non tengano gli italiani sotto sequestro"

E ancora: "Gli ho detto che l’Italia è lunga, sono 8mila comuni, che si apre solo dove i contagi e il sistema ospedaliero non sono sotto pressione. Lui mi ha detto che no, ad aprile la scienza non vale. Ma attenzione: dopo il Covid dovremo fronteggiare un’altra emergenza..." ha svelato Salvini circa il confronto con Speranza riferendosi a un'altra ondata epidemica, quella "psicologica e psichiatrica. Continuano a dirmi che chiusure come quelle che stiamo attraversando stiano creando problemi giganteschi ad adulti e bambini. Che un ministro della Salute lo sottovaluti... Non va bene" è la sferzata del leader del Carroccio. Che continua: "Speranza però continua a dire "rosso, rosso, rosso... sarà un riflesso condizionato dalla sua storia...".

Scatta la zona rossa di Pasqua: cosa si può fare e i divieti

Sulle polemiche nate dopo il vertice tenuto a Budapest con i premier di Ungheria e Polonia, Orban e Morawiecki: "Per il Covid, c’è il vaccino. Purtroppo, per la salvinite no. E loro sono ossessionati, non pensano ad altro... Il problema? Non è il Covid, è Salvini. Per il segretario del Carroccio quella di ieri è stata "una campagna di odio politico e personale che in un momento così delicato non aiuta".

Calenda accusa Salvini sulle riaperture: "E' un buffone, c'è la sagra della mancanza di serietà" Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.