Covid, report settimanale della fondazione Gimbe: "Lieve calo di nuovi casi, aumentano i morti"

01 aprile 2021 a

a

a

Lieve calo dei nuovi casi di contagio, ma aumento dei morti. E' questo il quadro che emerge dal report settimanale della fondazione Gimbe sull'andamento del Covid in Italia.

Speranza: "Campagna vaccinale corre, falso dire che stiamo come un anno fa"

Nel nostro Paese, rispetto alla precedente settimana, si rileva "una lieve riduzione dei nuovi casi (141.396 contro 150.181) a fronte di un incremento dei decessi (3.000 contro 2.878)". Il dato si riferisce al monitoraggio effettuato nella settimana compresa tra il 24 e il 30 marzo. Stabili i casi attualmente positivi (562.832 contro 560.654) e le persone in isolamento domiciliare (529.885 contro 528.680), in aumento i ricoveri con sintomi (29.231 contro 28.428) e le terapie intensive (3.716 contro 3.546). "Per la seconda settimana consecutiva a livello nazionale si rileva una lenta discesa del numero di nuovi casi e del loro incremento percentuale, anche se il dato risente di notevoli differenze regionali correlate al livello di restrizioni di 3 settimane fa", spiega Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe.

Le nuove regole fino al 30 aprile per scuole, visite, seconde case e spostamenti

In nove Regioni, evidenzia il report, l’incremento percentuale dei nuovi casi è ancora in crescita, soprattutto in quattro Regioni che tre settimane fa si trovavano in area bianca o gialla (Calabria, Liguria, Sardegna e Valle d’Aosta). Al contrario si rilevano riduzioni rilevanti in Regioni che tre settimane fa erano in zona arancione o rossa. Inoltre, in dieci Regioni aumentano i casi attualmente positivi, dato che si riflette anche a livello nazionale. In questo quadro si inserisce anche l'allarme lanciato dall'Oms nei confronti dell'Europa: l'organizzazione mondiale della sanità ha infatti bacchettato i Paesi del vecchio continente sia per l'aumento dei casi "che non si registrava da alcuni mesi", che per la "lentezza nella campagna vaccinale". In questo senso l'obiettivo del governo italiano è arrivare a una media di 500 mila dosi giornaliere di vaccino entro metà aprile, così da poter poi allentare le misure restrittive dal mese di maggio e stimolare la ripresa economica in vista anche della stagione estiva.

A Pasqua controlli rafforzati in città, parchi, autostrade e stazioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.