Firenze, pesce d'aprile del Comune su Instagram: scoperti versi inediti di Dante contro la Juventus

01 aprile 2021 a

a

a

Versi inediti di Dante Alighieri risalenti a una delle prime edizioni della Divina Commedia. Nei quali, tra l'altro, ci sarebbe un chiaro riferimento alla Juventus, ovviamente in senso dispregiativo, da fiorentino doc. Questo l'annuncio del Comune di Firenze pubblicato oggi, giovedì 1 aprile, sull'account ufficiale Instagram del municipio. Ma si tratta, ovviamente, di un pesce d'aprile.

"Quando si parte il gioco della Viola/ Colui che perde si riman dolente/ E il tristo colpo gli rimane in gola:/ Ben lo imparò la bianconera gente,/ La qual, credendo andare innanzi,/ ratto lo gol in sua rete si trova". Questi i versi "scoperti" a 700 anni dalla morte di Dante, per un pesce d'aprile calcistico del sommo poeta nei confronti della squadra più "odiata", quella della Torino bianconera. "Nei depositi della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, è stato rinvenuto un incunabolo stampato a Venezia il 1 d’aprile 1493 contenente una delle primissime edizioni a stampa della Divina Commedia, che, oltre a riportare delle interessanti varianti al testo attualmente noto, presenta due terzine fino ad oggi totalmente sconosciute. I versi sono riferiti al Canto VI del Purgatorio, in cui Dante ha una visione del futuro", scrive il Comune sul proprio canale social.

Giornale tedesco contro Dante: "Arrivista e plagiatore". Meloni: "Inaccettabile"

Lo scherzo prende spunto dall’antica avversione della Fiorentina nei confronti della Juventus, che risale addirittura al 1928. Il 7 ottobre di quell’anno infatti a Torino i bianconeri sconfiggono la squadra viola vincendo 11-0. L’indomani un giornale torinese titola: "Firenze, un…dici nulla?", giocando con l’undici, il numero dei gol incassati dalla Fiorentina. Un affronto mai più dimenticato dai tifosi viola. Un episodio goliarcio che si inserisce nel clima di rivalità sportiva e nelle recenti celebrazioni del Dantedì, che ricorre il 25 marzo di ogni anno, in occasione dell'anniversario della nascita del "padre" della lingua italiana. Con buona pace degli attacchi giunti dai media tedeschi nei giorni scorsi.

Convegno e donazione alla biblioteca a 650 anni dalla prima stampa della Divina Commedia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.