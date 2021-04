Meteo, weekend di Pasqua: sole e temperature alte addio. Le previsioni

01 aprile 2021 a

Attenzione, cambia tutto. Sono arrivate le previsioni meteo, le prime tendenze annunciate dagli esperti per il weekend di Pasqua e lo scenario che è stato dipinto parla di un cambiamento del tempo.

Un'altra settimana d'inverno: gelo e neve

Peggio, al centronord, sia a Pasqua che a Pasquetta. Secondo 3B meteo, l'anticiclone delle Azzorre che fino al Venerdì Santo proteggerà il Regno Unito verrà smantellato da un'imponente discesa di aria artica che porterà una Pasqua invernale sulle Isole Britanniche con pioggia e neve a bassa quota. Nel contempo alle medie e basse latitudini europee la depressione spagnola avanzerà gradualmente verso levante. In una prima fase i suoi effetti saranno limitati sull'Italia con qualche pioggia nell'arco del weekend poi a Pasquetta l'intervento di quella discesa di aria fredda dall'Inghilterra la rinvigorirà e saranno possibili condizioni di maltempo.

Secondo il sito specializzato, la giornata di sabato sarà ambigua con sole alternato ad annuvolamenti, questi ultimi più consistenti nelle ore centrali della giornata con qualche isolata precipitazione su Alpi, specie occidentali e Appennino centrale. Più sole in generale al Sud della Penisola. Temperature in diminuzione al Centro Nord, stazionarie o in lieve aumento al Sud. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali, mari fino a mossi.

Per la domenica di Pasqua invece nuvolosità irregolare al Centro-Nord con qualche isolata pioggia, più probabile al Nordovest e nelle ore centrali sui settori alpini e lungo l'Appennino. Più soleggiato al Sud. Temperature in ulteriore calo al Centro-Nord, in lieve aumento al Sud. Venti moderati dai quadranti orientali o sud orientali. Mari mossi.

I "dolori" vengono invece per Pasquetta quando è previsto un ulteriore peggioramento sull'Italia centro settentrionale con piogge e temporali. Parzialmente coinvolto il Sud dove ci sarà comunque più sole. Temperature in diminuzione ulteriore al Centro Nord, stabili o in lieve ulteriore aumento al Sud. Venti tesi a rotazione ciclonica. Mari molto mossi. A seguire la situazione potrebbe mantenersi ancora in parte instabile. Si tratta come detto di tendenze, ma lo scenario è all'insegna dell'incertezza.

