Covid, Lamorgese: "I giovani vanno vaccinati, così l'estate sarà sicura"

La ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha rilasciato una intervista al Messaggero facendo un punto della situazione legato alla pandemia da Covid. In primo piano i giovani: "Cresce, soprattutto tra i ragazzi, un senso di stanchezza e di mancanza di fiducia per il futuro. Siamo alla seconda Pasqua chiusi in casa e questo crea altro disorientamento - ha spiegato -. Ma non è il momento di abbassare la guardia, e di far venir meno quel senso di responsabilità dimostrato finora: perché i progressi registrati dalla campagna per i vaccini fanno finalmente intravedere un orizzonte diverso che ci consentirà di tornare gradualmente alla normalità. In questo contesto sociale molto delicato, le forze di polizia continuano a svolgere un’attenta attività di vigilanza e per questo voglio ringraziare tutti gli uomini e le donne impegnati con professionalità nelle nostre città".

Lamorgese ha quindi ricordato che "dall’11 marzo del 2020, le forze di polizia, insieme ai militari di Strade sicure e alle polizie locali, hanno effettuato quasi 40 milioni di controlli alle persone, di cui 633 mila sanzionate - ha sottolineato -. Nei primi tre mesi di quest’anno, le persone controllate sono state più 8 milioni con 107 mila sanzioni".

Poi ha aggiunto: "I ragazzi stanno pagando un prezzo molto alto - ha ribadito -: in termini di assenza forzata dalle aule di scuola e delle Università, di riduzione degli spazi di socialità e della libertà di viaggiare per motivi di studio e di vacanza. In vista dell’estate, per limitare al massimo il contagio, c’è bisogno di uno sforzo straordinario: ora che è stato raggiunto l’accordo con le Regioni per l’utilizzo della rete delle farmacie, tra maggio e giugno dovremmo iniziare a vaccinare anche le classi di età dei più giovani che, notoriamente, si spostano e socializzano più delle altre". Sulla possibilità di un passaporto vaccinale a partire dal 15 giugno: "Il passaporto non sarà obbligatorio e sarà comunque utilizzabile anche da chi, in attesa del vaccino, si sottoponga al tampone molecolare prima dei viaggi all’estero", ha specificato Lamorgese.

