Covid, il premier Draghi e la moglie si sono vaccinati con Astrazeneca

Il presidente del consiglio, Mario Draghi, e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina, martedì 30 marzo, alla vaccinazione anti Covid nell’hub della Stazione Termini come previsto dal calendario della campagna vaccinale predisposto dalla Regione Lazio. Draghi e signora si sono sottoposti al vaccino Astrazeneca. Per entrambi si è trattato ovviamente della prima dose.

E pensare che nei giorni scorsi in conferenza stampa lo stesso premier aveva affondato il colpo su Astrazeneca. "I blocchi alla Gran Bretagna? Ma più che altro dobbiamo fare blocchi nei confronti di alcune società, non faccio nomi, che danno l’impressione di essersi vendute 2 o 3 volte la stessa cosa". A dirlo era stato appunto il presidente del consiglio in conferenza stampa a Palazzo Chigi, all’indomani del Consiglio europeo.

Draghi in quella circostanza aveva anche parlato del vaccino russo, lo Sputnik: "Starei attento a fare contratti perché giovedì 25 la presidente della commissione ha messo in luce come, da un’indagine fatta dalla commissione parlando col fondo d’investimento russo, possono produrre massimo 55 milioni di dosi, di cui il 40% in Russia e il resto all’estero. E' un vaccino in due dosi, a differenza di Johnson & Johnson, e all’Ema non è stata ancora presentata formale domanda su questo ma sta facendo review delle varie componenti e non si prevede che l’Ema si pronunci prima di tre o quattro mesi. Se va bene il vaccino sarebbe disponibile nella seconda parte dell’anno. Bisogna cercare il coordinamento europeo e se non si vede la soluzione bisogna cercare altre strade", aveva affermato il premier in conferenza. Relativamente alla campagna di somministrazione, Draghi aveva ribadito la sua fiducia per l'accelerazione in merito a questo aspetto: "Alla luce dei nuovi arrivi previsti di dosi l’obiettivo di 500.000 vaccinazioni al giorno si può raggiungere", aveva sottolineato.

