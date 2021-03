Beppe Furino, il dramma della moglie morta di Covid: "Ho fatto da untore, un dolore tremendo"

30 marzo 2021 a

a

a

Beppe Furino, leggenda della Juventus tra gli anni Settanta e Ottanta, ha vissuto un dramma familiare che lo ha letteralmente sconvolto. Il Covid ha portato via la moglie, Irene Vercellini, morta qualche giorno fa: "Sono davvero frastornato, è accaduto tutto troppo in fretta - ha raccontato al Corriere della Sera -. Purtroppo credo di avere fatto da untore, portando a casa il virus. Ci ha preso tutti, in famiglia. Ma mentre noi guarivamo lei cominciava ad avere seri problemi di saturazione. Da quando è stata ricoverata non l’ho più vista. Non dimenticherò mai questo dolore tremendo", ha detto. Sua moglie era anche una apprezzata politica.

"Tanto da tirare dentro anche me. Se sono entrato nel consiglio comunale di Moncalieri l’ho fatto per lei, che amava la politica quasi quanto la Juve". "Lei più tifosa di me? Più di me non è facile, ma era tifosissima - ha commentato -, nonché piuttosto accesa nei suoi comportamenti. Era una vera tifosa da stadio, andava nei distinti al Comunale prima che io la convincessi a seguirmi in tribuna. Erano anni meno esasperati di questi, si poteva anche perdere ma non si perdeva il sorriso. Siamo peggiorati, e mi ci metto dentro anche io. Vivo una tensione che non mi apparteneva".

Addio a Mauro Bellugi. L'ex calciatore morto a 71 anni: gli erano state amputate le gambe

Un’altra epidemia, da piccolissimo, la obbligò a cambiare casa. "Ci furono dei casi di tifo in Campania, nel paese di mio padre, dalle parti di Nola. Andai a vivere per un anno dai miei nonni materni a Ustica - ha spiegato -. Avevo tre o quatto anni. Allora non avrei mai pensato di diventare un calciatore, a casa mia l’unico tifoso ero io. Ero juventino ben prima di arrivare a Torino, a dodici anni. I primi calci in piazza d’Armi, qualche torneo all’oratorio di Santa Rita e dopo appena un mesetto l’approdo nella mia squadra del cuore, nel Nucleo Addestramento Giovani diretto dal mitico Pedrale. La mia carriera è stata una cavalcata felice, il calcio mi ha dato tutto". Ora il Covid gli ha tolto l'affetto più caro.

U-mask: stop alla vendita delle mascherine dei vip: "Rischi per la salute"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.