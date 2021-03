Scuola, firmate le ordinanze sulla mobilità di docenti, personale Ata e insegnanti di religione: le scadenze

29 marzo 2021 a

a

a

Scuola, il ministero dell'istruzione ha reso noto che sono state firmate le ordinanze per la mobilità del personale docente, educativo e Ausiliario, tecnico e amministrativo (Ata) per l’anno scolastico 2021/2022 e l’ordinanza relativa agli insegnanti di religione cattolica. Di seguito tutte le scadenze previste, come sempre, dal ministero.

Scuola, tutti promossi o quest'anno si potrà bocciare? Decideranno gli insegnanti. Rischio ricorsi

Per il personale docente le domande potranno essere effettuate da oggi, 29 marzo, al 13 aprile 2021. Entro il 19 maggio saranno ultimati gli adempimenti degli uffici periferici del ministero, i movimenti saranno pubblicati il 7 giugno 2021. Il personale educativo potrà presentare domanda di mobilità dal 15 aprile al 5 maggio 2021. Le operazioni saranno concluse entro il 19 maggio, la pubblicazione dei movimenti avverrà l’8 giugno 2021. Per il personale Ata, le domande potranno essere effettuate da oggi, 29 marzo, al 15 aprile 2021. Gli adempimenti degli uffici si svolgeranno entro il 21 maggio, la pubblicazione dei movimenti è fissata per l’11 giugno 2021.

Azzolina: "Minacce e insulti da un professore ora nello staff del sottosegretario leghista all'istruzione"

Gli insegnanti di religione cattolica potranno presentare domanda di mobilità dal 31 marzo al 26 aprile 2021, i movimenti saranno pubblicati il 14 giugno 2021. In mattinata, inoltre, la sottosegretaria all'istruzione Barbara Floridia (M5S) ha detto che la scuola sarà al centro del programma di transizione ecologica su cui sta lavorando il governo. "Meno bottigliette più borracce; meno sui banchi più all’esterno; meno merendine più orto biologico; meno essere, più fare per essere; meno cellulare più padronanza di spazio e tempo. Sarà il segno meno il concetto di fondo" della transizione culturale ed ecologica della scuola italiana, in un piano allo studio del Ministero dell’Istruzione insieme al dicastero guidato da Roberto Cingolani, ma anche altre realtà come il Mipaaf, articolato su "quattro pilastri ed un centro di gravità, la scuola". Floridia sottolinea i 4 pilastri fondamentali dell’intera operazione: "abitativo; culturale; comportamentale; strutturale".

Vaccini in farmacia: ecco come avverrà la somministrazione secondo il protocollo del governo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.