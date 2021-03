Quarta Repubblica, Alberto Gerli: "Picco dei morti da Covid il 3 aprile, tre venti giorni contagi dimezzati"

29 marzo 2021 a

A Quarta Repubblica si parla di chiusure e restrizioni allo stato attuale dell'emergenza Covid. Tra gli ospiti di Nicola Porro della puntata di oggi, lunedì 29 marzo, c'è l'ingegnere Alberto Giovanni Gerli, esperto di curve e variabili della pandemia in atto. Secondo le sue previsioni, il picco dei morti si avrà "sabato 3 aprile perché la curva dei decessi è spostata di 15 giorni, l'ipotesi più positiva è che a metà maggio avremo intorno ai 200 decessi".

Al tempo stesso, secondo Gerli, "la curva dei contagi sta diminuendo a poco a poco, ci aspettiamo che da qui a 20 giorni i casi saranno dimezzati". Pertanto la curva della cosiddetta "terza ondata" del Covid sarebbe ormai raggiunto, con un mese di aprile che dovrebbe essere caratterizzato da un calo dei contagi, che va di pari passo con l'aumento dei vaccinati e delle dosi di vaccino che la campagna nazionale è in grado di somministrare quotidianamente.

Al centro della puntata, almeno nella sua prima parte, il dibattito su aperture e chiusure, con il governo che - dopo un primo approccio "rigorista" - starebbe rivedendo le sue posizioni a fronte del pressing dela Lega di Matteo Salvini, ma anche dei presidenti di regione di centrodestra. Una fase delicata, quella attuale, in cui l'esecutivo sta scrivendo il prossimo decreto Covid, che conterrà le misure in vigore in Italia a partire dal 6 aprile. Per ora, l'unica certezza, è il ritorno della scuola in presenza fino alla prima media anche in zona rossa, e l'assenza di zona gialle fino al 30 aprile. Una misure, anche questa, criticata dalle regioni e dalla Lega, che chiedono una progressiva riapertura per favorire la ripresa dell'economia, ma anche alleggerire il clima di restrizioni che da tredici mesi ormai caratterizza la vita degli italiani.

