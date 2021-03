Covid, l'allarme del primario del Niguarda: "In terapia intensiva muore più di un paziente su tre"

29 marzo 2021 a

a

a

Allarme dal primario del Niguarda di Milano. Nelle terapie intensive sotto la pressione di Covid 19 "siamo in decisa sofferenza. Il carico che abbiamo oggi dipende dagli accessi ai pronto soccorso di 7-14 giorni fa. Nella nostra regione ci sono quasi 900 posti letto occupati da pazienti Covid nelle terapie intensive, potremmo arrivare a quota mille nelle prossime settimane". E' il quadro tracciato a Repubblica da Roberto Fumagalli, direttore di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Niguarda di Milano e professore all’università Bicocca. Da oltre un anno è in prima linea accanto a malati che lottano a lungo, ma che in oltre un caso su tre alla fine si arrendono. Fra i pazienti che arrivano in terapia intensiva, conferma infatti l’esperto, la mortalità "è purtroppo molto alta: il 36-38% di chi entra non sopravvive".

Gelmini a Che tempo che fa: "Operatori sanitari? Obbligo di vaccinazione necessario"

Poi precisa: "L’anno scorso moriva il 42%", un piccolo miglioramento per il quale "ancora non c’è una spiegazione". Fumagalli torna con la memoria al marzo 2020. Allora "eravamo arrivati a oltre 1.300" letti occupati, mentre adesso "i numeri sono inferiori. Se si sommano la seconda e la terza ondata i numeri sono comunque alti, spalmati però su un periodo di tempo maggiore. E c’è poi un altro problema tecnico da tener presente", sottolinea lo specialista: "I pazienti che finiscono in terapia intensiva ci rimangono per molto tempo e quindi i posti letto non si liberano in fretta. Quando abbiamo affrontato la terza ondata ne avevamo 360 occupati. Per questo non possiamo permetterci una nuova risalita a breve". Se la speranza di tutti è quella di poter valutare delle riaperture, secondo Fumagalli "è necessario resistere ancora per un po'. Speriamo non per molto, ma si deve - assicura - I comportamenti virtuosi e le chiusure finora hanno pagato, evitando il picco come lo scorso anno. "Purtroppo siamo ancora in una fase di crescita dei ricoveri in terapia intensiva - ha aggiunto il medico - a fronte di un plateau degli accessi nei pronto soccorso o addirittura una modesta diminuzione. E dal nostro osservatorio vediamo che la situazione non è positiva", quindi "finché i numeri non calano non possiamo stare tranquilli. Speriamo che tra una settimana le cose vadano meglio", auspica il primario di Niguarda.

Non è l'Arena, il mistero di Anagni sulle dosi di vaccino: parla il responsabile di Catalent

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.