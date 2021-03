E' morto Enrico Vaime, grande autore di radio e tv: aveva 85 anni

28 marzo 2021 a

E' morto Enrico Vaime, grande autore di radio e televisione. Nato a Perugia nel 1936, è morto domenica 28 marzo a Roma all'età di 85 anni. Ha spesso firmato i suoi lavori in coppia con Italo Terzoli, con cui ha costituito la ditta artistica Terzoli & Vaime. Ha studiato al liceo musicale Morlacchi di Perugia e abitava a Borgo Bello, prima del trasferimento a Napoli, sul punto di iscriversi all'Università, a causa del lavoro del padre, impiegato in banca. Laureato in Giurisprudenza a Napoli, entrò in Rai nel 1960, tramite un concorso pubblico e per due anni lavorò nella sede milanese. Successivamente si dedicò alla libera professione di autore debuttando nel 1963 con I piedi al caldo, una commedia che andò incontro a numerose traversie con la censura televisiva del tempo. Dal 1960, per diversi anni collaborò con Franco Nebbia, scrivendo testi che spesso firmava con lo pseudonimo Poppi e anche ai testi satirici e provocatori del Teatro Cabaret Nebbia Club. Collaborò alla stesura di numerosi programmi di successo quali Quelli della domenica; Canzonissima; Tante scuse e Risatissima.

Ha scritto anche alcune fiction (Un figlio a metà, Italian Restaurant, Mio figlio ha 70 anni) e numerosi musical teatrali, soprattutto per la coppia Garinei e Giovannini. Conduttore dal 1979 del programma radiofonico Black Out, ha pubblicato numerosi libri (che gli hanno fruttato anche parecchi premi letterari) tra cui Amare significa, Tutti possono arricchire tranne i poveri, Le braghe del padrone, Perdere la testa, Non contate su di me, Era ormai domani, quasi. Su La7, inoltre, dal 2011 al 2013 è stato ospite fisso, insieme a Paolo Sottocorona, del programma Coffee Break, allora condotto da Tiziana Panella. La sua comunicativa, sia nelle trasmissioni radiofoniche e televisive, sia nelle pagine dei suoi libri di critica televisiva, è sempre caratterizzata da un intelligente umorismo e da una garbata ma pungente ironia che nasce spesso dalla nostalgia per un mondo ormai scomparso. "Enrico Vaime era la persona più bella, colta e intelligente del mondo. Non c’è più e siamo tutti tanto più poveri. Un abbraccio infinito a Monica e a tutta la famiglia", così su Twitter l’autore televisivo Fabio Di Iorio.

