Irene Bellifemine, la sindaca infermiera che porta il vaccino agli anziani: "Al di là della burocrazia"

Una storia di solidarietà e speranza con protagonista una sindaca molto speciale, infermiera da oltre 30 anni, che ha portato il vaccino Moderna a casa di 176 anziani malati impossibilitati ad andare nei centri vaccinali. Si tratta di Irene Bellifemine, sindaca di Malnate, paese del Varesotto. "E' stato un grande lavoro di squadra", ha sottolineato la Bellifemine a Repubblica. "E' un risultato importante, che abbiamo raggiunto grazie all'impegno di tutti i medici di base - ha spiegato -, affiancati da medici e infermieri volontari, dalla Protezione civile e da Sos Malnate, pronta a intervenire con un'ambulanza in caso di emergenza, dalle forze dell'ordine e dai carabinieri in congedo. Sono state mobilitate decine di persone e i tempi sono stati calcolati con grande attenzione in modo che il personale sanitario si fermasse per almeno un quarto d'ora a casa di ogni persona vaccinata".

L'amministrazione ha curato tutti gli aspetti della campagna vaccinale, supportando il personale sanitario in ogni fase: "Un'infermiera volontaria è stata accompagnata con un'auto della polizia locale a prelevare i vaccini alla farmacia ospedaliera di Varese, poi un'équipe di infermiere specializzate nel nostro consultorio si è incaricata della preparazione delle singole dosi, che sono state distribuite ai vari medici - ha proseguito Bellifemine -. Ogni cinque pazienti vaccinati, il medico avvisava il consultorio e venivano predisposte nuove dosi, consegnate tramite staffetta". Uno sforzo molto apprezzato dai malnatesi. , che ora vorrebbero venisse esteso all'intera cittadinanza: "Qualcuno ci ha rimproverato di aver vaccinato solo gli anziani, mentre ci sono persone fragili con patologie anche in altre fasce d'età - ha raccontato -. Hanno ragione e se fosse dipeso da noi avremmo senz'altro somministrato più dosi. Il problema è che non avevamo altre dosi a disposizione".

Tante famiglie hanno condiviso post di ringraziamento e fatto i complimenti alla prima cittadina e a tutti i medici e i volontari per aver fornito un servizio indispensabile in questo momento "al di là del politichese e degli intoppi della burocrazia". E la Bellifemine spiegherà il gesto anche in tv da Francesca Fialdini.

