Sammy Basso, affetto da progeria: dal titolo di Cavaliere alla laurea in Molecular Biology

Sammy Basso è un ragazzo nato a Schio, il 1 dicembre 1995. Cittadino affetto da progeria che per diffondere le conoscenze sulla propria malattia e per promuovere la ricerca su di essa ha fondato l'Associazione Italiana Progeria Sammy Basso. Ha anche un nome navajo, ”Chaànaàgahiì”, che significa “Uomo che ha ancora tanta strada da fare”. Ha documentato inoltre il suo viaggio negli Usa, lungo la Route 66, scrivendo un libro (Il viaggio di Sammy) e registrando una serie di episodi per il canale Nat Geo People di Sky.

Sammy Basso, nel pomeriggio di mercoledì 24 marzo, ha concluso il suo percorso universitario a Padova. A darne notizia su Facebook l’Associazione Italiana Progeria Sammy Basso onlus: “E' appena terminata la discussione della tesi ‘Crosstalk between Lamin A and Interleukin 6 under stress conditions and in premature ageing’, il nostro Sammy Basso è dottore magistrale in Molecular Biology con voto 107 su 110”, così in un post accompagnato da una foto del neo dottore sorridente. La seduta di laurea si è svolta in modalità telematica e in diretta streaming sul canale youtube del Dipartimento.

Per Basso si tratta della seconda laurea dopo quella del 2018. Classe 1995, è affetto da progeria o Sindrome di Hutchinson-Gilford (HGPS), una malattia genetica rarissima caratterizzata dalla comparsa di un invecchiamento precoce nei bambini, che colpisce un bambino ogni 4-8 milioni di nati. In tutto il mondo ci sono circa 70 bambini affetti da questa sindrome. Nel 2019 Sammy Basso è diventato anche Cavaliere della Repubblica per il suo impegno a favore dei malati di progeria. "Questa onorificenza - aveva commentato Sammy appena ricevuta la nomina - non è merito di una sola persona, ma di tutti coloro che negli anni hanno lavorato sodo per dare vita a questa nostra missione. Non sono che un volto di tutto l'impegno e di tutta la perseveranza che in tanti abbiamo messo in gioco".

