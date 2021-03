Terremoto, sciame sismico nel mare Adriatico: altre tre scosse di magnitudo superiore a 4

27 marzo 2021 a

Terremoto, sciame sismico nel mare Adriatico. Dopo la prima forte scossa registrata alle ore 14.47 di sabato 27 marzo, nell'ora successiva se ne sono verificate diverse altre: tre, in particolare, di magnitudo superiore al quarto grado della scala Richter. I sismografi dell'Ingv le hanno rilevate alle 15, alle 15.13 e alle 15.21: le prime due di magnitudo 4.1, la terza di magnitudo 4. Tutte queste scosse sono state abbastanza superficiali, con profondità compresa tra i 7 e gli 11 chilometri e analogo epicentro.

Terremoto di magnitudo 5.6 nel mare Adriatico: avvertito anche a Roma e Napoli

Tutte le scosse sono state avvertite dalla popolazione, in particolare nelle regioni costiere dell'Adriatico - Marche, Abruzzo, Molise e Puglia - ma anche in Campania e nel Lazio. Ma tantissime persone, sui social network, hanno scritto di aver sentito la terra tremare anche in Umbria e in varie località del centro Italia. La protezione civile ha reso noto che "sono in corso le verifiche dopo il terremoto che si è verificato nel mar Adriatico centrale. La Sala Situazione Italia è in contatto con le strutture di protezione civile sul territorio. La scossa risulta avvertita dalla popolazione e sono arrivate diverse chiamate ma nessuna di questa ha segnalato danni".

E' probabile, come avvenuto in passato in occasione di scosse di questa potenza, che lo sciame sismico duri ancora molto, con decine - se non migliaia - di scosse di assestamento. Sempre nelle ultime ore, in altre parti del mondo, forti terremoti sono stati registrati nella Martinica (magnitudo 6.0) e nel mar della Cina, a nord ovest di Taiwan (magnitudo 6.0). Nei giorni scorsi, invece, la terra ha tremato spesso in Grecia, anche qui con scosse di magnitudo superiore al quarto grado, in una zona dell'Europa da sempre sismicamente attiva.

