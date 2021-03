Terremoto di magnitudo tra 5.3 e 5.8 nel mare Adriatico: avvertito anche a Roma

27 marzo 2021 a

Forte scossa di terremoto alle ore 14.47 di sabato 28 marzo, localizzata nel mare Adriatico centrale. La scossa è stata rilevata dai sismografi dell'Ingv con una potenza di magnitudo compresa tra 5.3 e 5.8. Il terremoto è stato avvertito nitidamente lungo tutta la costa Adriatica e addirittura a Roma e Napoli. Fortunatamente la scossa non si è verificata sulla terraferma, dove avrebbe potuto avere un effetto devastante. Sono attualmente in corso rilievi più precisi sia per localizzare l'epicentro, che la profondità a cui si è verificato il sisma, sia la magnitudo esatta.

