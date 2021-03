Ora legale 2021, il 28 marzo lancette avanti dalle 2 alle 3

27 marzo 2021 a

a

a

Anche nel 2021 torna l'ora legale: giornate "più lunghe" con le lancette spostate in avanti di un'ora. Ma ecco quando bisogna farlo. Ovviamente la "lunghezza" delle giornate si riferisce unicamente alle ore di luce, fattore cardine di questo provvedimento che mira proprio a massimizzare i consumi energetici, producendo significativi risparmi.

Torna l'ora legale: ecco quando spostare un'ora in avanti le lancette dell'orologio

Come detto, le lancette dovranno essere spostate in avanti di 60 minuti alle ore 2 di domenica 28 marzo. In questo modo saranno subito le 3 e sarà così compensata l'ora indietro che verrà messa in occasione del ripristino dell'ora solare, attualmente prevista per il 31 ottobre 2021. Negli ultimi anni si è parlato a lungo della possibile abolizione di questo sistema ma, almeno per ora, il meccanismo nato per produrre risparmi energetici sfruttando le ore di sole continuerà anche per il futuro e non ci sarà la paventata abolizione. L'Unione europea, infatti, aveva ha abolito l'obbligo per i vari Paesi membri di passare da un'ora all'altra: ogni Stato dunque sarà quindi chiamato a decidere nei prossimi due anni se rimanere con l'ora solare o adottare quello dell'ora legale come fuso orario. L'Italia ha fatto richiesta a Bruxelles di rimanere con l'attuale sistema, che consente ogni anno di ottimizzare la luce del sole, producendo così importanti risparmi. Basti pensare che dal 2004 ad oggi sono stati risparmiati 1,7 miliardi di consumi energetici, prevalentemente corrente elettrica.

Super cashback, tutti alla ricerca del bonus da 1.500 euro ma Giorga Meloni stronca l'iniziativa

Così non è, invece, per i Paesi dell'Europa del nord nei quali, vista la maggior vicinanza geografica al polo nord, le ore di sole sono più che sufficienti al loro fabbisogno (basti pensare che in Scandinavia alcune notti durano solo quattro o cinque ore) e pertanto rinunceranno a questo sistema. La rimozione del divieto da parte dell'Unione europea, tuttavia, produrrà un continente con una molteplicità di fusi orari: infatti la Francia ha già deciso di mandare in pensione questo sistema, appoggiata da Germania, Finlandia; Lituania, Svezia ed Estonia. Varcando i confini bisognerà quindi stare attenti ad adeguare anche il fuso orario e le lancette dell'orologio.

Agevolazioni sulle bollette per i terremotati prorogate fino al 31 dicembre

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.