Covid, Italia in lockdown ad aprile: le regole per bar, ristoranti, scuole, seconde case

Covid, fino al 30 aprile l'Italia sarà in lockdown: tutte le regioni saranno arancioni o rosse e dal 3 al 5 aprile - in occasione della Pasqua - tutto il Paese sarà in zona rossa. Continua la linea "rigorista" del governo che ha escluso allentamenti non solo per Pasqua, come ormai noto, ma anche per il ponte del 25 aprile. Ecco quindi le regole in vigore per bar, ristoranti, scuole e seconde case per le prossime settimane

La cabina di regia: "Scuole aperte in zona rossa fino alla prima media"

Bocciate anche le riaperture graduali invocate da Matteo Salvini e dai governatori di centrodestra. Unica apertura quella delle scuole: tutte in presenza fino alla prima media anche in zona rossa. Da lunedì 29 marzo, inoltre, passano in zona rossa anche Toscana, Valle d'Aosta e Calabria, mentre solo il Lazio torna arancione da martedì 30 marzo. Con l'Italia in zona arancione o rossa - in quanto il governo ha deciso che non ci saranno zone gialle fino al 30 aprile, anche in presenza di bassi numeri del contagio - bar e ristoranti sono chiusi, ma potranno effettuare attività di asporto e consegna a domicilio, così come pizzerie e agriturismi (relativamente all'attività di somministrazione pasti).

Iss: "In Italia indice Rt in calo a 1.08 dopo sette settimane". Si riunisce la cabina di regia con Draghi

Lo spostamento tra regioni resta vietato, ad eccezione dei motivi di lavoro, salute e necessità ormai noti. E' possibile raggiungere le seconde case in altre regioni, anche in zona rossa: resta però la regola relativa alla possibilità di farlo per il solo nucleo familiare (senza quindi amici e parenti) e a patto che l'abitazione sia disabitata. Alcune regioni, nello specifico Toscana, Valle d’Aosta, Puglia, Alto Adige e Campania, hanno tuttavia emesso ordinanze restrittive che vietano questa possibilità, per evitare "esodi" in modo particolare durante i fine settimana. Resta anche in zona rossa la possibilità di far visita a parenti e amici, una volta al giorno, nello stesso comune di residenza, al netto di ordinanze locali che vietino anche questi spostamenti.

Toscana, Valle d'Aosta e Calabria in zona rossa. Lazio torna arancione

