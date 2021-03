Covid, Iss: "In Italia indice Rt in calo a 1.08 dopo sette settimane". Si riunisce la cabina di regia con Draghi

26 marzo 2021 a

In Italia l'indice Rt della scorsa settimana è sceso da 1.16 a 1.08. E' il dato contenuto nel report che l'Iss presenterà al premier Mario Draghi a partire dalle ore 12, quando si aprirà la riunione della cabina di regia, alla presenza dei ministri Speranza, Franco, Giorgetti, Patuanelli, Franceschini, Gelmini, Bonetti, Bianchi, del sottosegretario Garofoli e dei membri del Cts Brusaferro e Locatelli.

A seguire, alle 14, è attesa la conferenza stampa del premier. All'ordine del giorno della riunione settimanale, i dati del contagio della passata settimana e le misure in vista di Pasqua e della settimana successiva, soprattutto in relazione alla riapertura delle scuole e degli spostamenti tra regioni. La situazione, malgrado i segnali di miglioramento, resta comunque difficile: dieci regioni registrano, al 22 marzo, la più elevata pressione per tasso di saturazione sia in area non critica sia in terapia intensiva: sono Lazio, Puglia, Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Umbria, Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Marche. Il dato è contenuto nel 45esimo Instant Report Covid-19, iniziativa dell’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems) dell’Università Cattolica.

"L’occupazione dei posti letti di terapia intensiva continua a crescere: negli ultimi sette giorni, infatti, la saturazione dei posti letto è aumentata dell’6,9 per cento se consideriamo la dotazione di posti letto di terapia intensiva pre Dl 34/2020 e del 4,2 per cento se consideriamo la dotazione di posti letto di terapia intensiva post Dl 34/2020. In sintesi al 22 marzo più del 40% dei posti a regime di terapia intensiva è occupato da pazienti Covid -19". Di fronte a questi numeri, evidenzia, "i servizi sanitari regionali non possono far altro che conservare posti letto, sospendendo le attività in elezione non urgenti. In otto Regioni le attività ordinarie si sono fermate: in Emilia Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Lombardia, Puglia e

Toscana sono stati sospesi i ricoveri in elezione mentre nelle Marche, in Piemonte e in Umbria lo stop ha riguardato sia le attività chirurgiche in elezione che quelle ambulatoriali", si legge nel rapporto.

