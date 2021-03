La Campania di De Luca comprerà il vaccino Sputnik: chiuso contratto con il fondo russo

26 marzo 2021 a

La Campania del presidente Vincenzo De Luca comprerà il vaccino Sputnik. La Regione ha chiuso un contratto con un fondo russo, unico operatore a farsi avanti per il bando emesso dall'ente. A portare avanti le trattative in queste settimane è stata la Soresa, società per azioni partecipata regionale che elabora e gestisce per conto della Regione le operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario in ambito sanitario.

La Regione ha chiesto a Soresa "di acquisire, con la massima tempestività consentita dalla vigente normativa, la disponibilità da parte di società farmaceutiche che abbiano prodotto vaccini anti Covid, già autorizzati ovvero in corso di autorizzazione presso l’Ema o l’Aifa e già in corso di somministrazione, in Italia ovvero in altri Paesi, europei o extraeuropei", si legge nella determinazione dirigenziale. Soresa, sussistendo le condizioni di cui alle procedure negoziate senza bando previste dal Codice dei contratti, ha avviato una consultazione con 11 operatori economici risultanti allo stato potenziali produttori del vaccino, invitandoli a manifestare la disponibilità a fornire il loro vaccino alle condizioni rappresentate dalla Regione Campania.

Il riscontro alla richiesta è stato trasmesso da un solo operatore economico che ha manifestato la disponibilità alla fornitura di un vaccino anti Covid. Si tratta di Humane Vaccine, rappresentata da Rdfi Corporate Center Limited Liability Company, fondo russo, con la quale Soresa ha poi chiuso l’accordo per la fornitura delle dosi. Adesso bisogneràdare atto che, tenuto conto delle ragioni di urgenza, si proceda alla sottoscrizione immediata del contratto la cui efficacia resta sospensivamente condizionata al conseguimento delle autorizzazioni da parte degli enti regolatori (l'Agenzia europea del farmaco, Ema, e quella italiana, l'Aifa), e alla verifica positiva del possesso dei requisiti per procedere alle somministrazioni. La regione governata da De Luca punta così ad essere la prima ad introdurre quello che sarebbe il quinto vaccino anti Covid somministrato in Europa, per ovviare alla carenza di dosi che ha limitato l'accelerazione della campagna vaccinale.

