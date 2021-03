Covid, nuovi colori delle regioni: Lazio e Toscana sperano nell'arancione. Draghi lavora al nuovo decreto

26 marzo 2021 a

Sono attesi oggi i dati del monitoraggio settimanale che stabiliranno i nuovi colori delle regioni sulla base dell’andamento della curva dei contagi. Il Lazio prevede di tornare in arancione avendo un indice Rt a 0.99, spera anche la Toscana, mentre mezza Italia resterà in zona rossa almeno fino a dopo Pasqua, quindi fino a lunedì 12 aprile. La Valle d’Aosta lunedì entrerà nella fascia con maggiori restrizioni insieme al Friuli Venezia Giulia, l’Emilia-Romagna, il Piemonte, la Provincia di Trento, le Marche, la Lombardia, la Puglia e il Veneto che già sono rosse.

Prima della stretta di Pasqua, con tre giorni di lockdown nazionale, l’andamento della pandemia sull’intero territorio nazionale disegna ancora una volta un’Italia suddivisa in zone rosse e arancioni, senza nessuna apertura a zone gialle o bianche. Oggi è poi in programma anche la cabina di regia convocata dal premier Mario Draghi con le forze di maggioranza sulle nuove misure anti Covid. I nodi da sciogliere restano quelli legati alle scuole, il ritorno alle fasce di colore tradizionali (compreso il giallo) e lo spostamento tra regioni. Si attende infatti di conoscere il nuovo decreto che andrà a sostituire quelli in scadenza il 6 aprile. Al momento l’unica riapertura che sembra quasi certa riguarderebbe le scuole, almeno fino alla prima media, priorità dichiarata dal premier Draghi, anche in zona rossa.

Intanto, dall’ultimo bollettino del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese sono emersi 23.696 nuovi casi di

Covid su 349.472 tamponi processati registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto a mercoledì quando erano stati 21.267, per un totale di 3.464.543 dall’inizio dell’epidemia. Sono 460 i decessi nelle ultime 24 ore. Quanto ai tamponi effettuati, sono 349.472 rispetto ai 363.767 di mercoledì, con un rapporto positivi-tamponi che sale al 6,7 per cento. Il numero degli attualmente positivi è di 562.856, con un aumento di 1.548 unità. I guariti sono 21.673, per un totale di 2.794.888 dall’inizio dell’epidemia. Sono 3.620 le persone ricoverate in terapia intensiva, con un incremento di 32 unità.

