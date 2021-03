Berlusconi in ospedale per il Ruby Ter, la vignetta di Vauro ironizza sul ricovero del Cavaliere

25 marzo 2021 a

Vauro Senesi torna a pungere Silvio Berlusconi, soprattutto per via dei guai giudiziari dell'ex premier. Con il Ruby Ter in corso a Milano, il vignettista ha ironizzato sul ricovero in ospedale di Berlusconi al San Raffaele di Milano proprio in concomitanza del processo. E così Vauro su Il Fatto quotidiano di Marco Travaglio è tornato a mettere nel mirino il leader di Forza Italia, con una vignetta che comunque ha fatto molto discutere.

Ricapitolando la vicenda, Berlusconi da lunedì 22 marzo, come annunciato dal suo legale, è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano per non meglio precisate "problematiche di salute". Visti i precedenti, tra operazioni cardiache e ricoveri per Covid, la prudenza non è mai troppa. Il leader di Forza Italia ha più volte confidato negli ultimi mesi di aver passato uno dei momenti più brutti della sua vita quando è stato colpito dal virus. Il Corriere della Sera lo ha paparazzato mentre mercoledì 24 marzo usciva dal nosocomio milanese, quello del suo medico di fiducia Alberto Zangrillo.

Ma la cautela imporrà a Berlusconi alcuni giorni di stop forzato, riposo e nessuno stress. Pur non avendo avanzato nessuna richiesta di legittimo impedimento, Berlusconi mercoledì 24 marzo non era in aula in Tribunale a Milano per l'udienza del processo Ruby Ter. e Vauro non si è lasciato sfuggire l'occasione per punzecchiare il Cavaliere. Nella vignetta pubblicata su Il Fatto quotidiano giovedì 25 marzo, alla voce "problemi di salute", si vede il medico che ascolta Berlusconi e chiede. "Cosa le fa male?". Risposta lapidaria di Silvio: "Il Tribunale". Classica battuta di satira politica, che suscita inevitabilmente reazioni opposte, a seconda dell'appartenenza politica dei lettori.

