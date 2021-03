Variante nigeriana, l'istituto zooprofilattico: "Non è pericolosa come quella inglese". Dubbi sulla copertura del vaccino

25 marzo 2021 a

La variante nigeriana, secondo l'istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, "al momento non è considerata preoccupante come l’inglese, ma è sorvegliata speciale al fine di verificarne l’aumentata trasmissibilità e per valutare eventuali interferenze con la copertura del vaccino". Lo segnala in una nota l’Istituto che nella giornata di oggi ha identificato il primo caso di variante nigeriana del Covid riscontrata su un paziente della Valle d’Aosta.

Nello specifico, il campione sospetto, sarebbe di un soggetto maschio adulto residente nella Val d’Ayas, che stato segnalato dai medici di sanità pubblica e dal laboratorio analisi dell’Usl all’Istituto Zooprofilattico di Torino, che ha accertato la positività e la mutazione. Il paziente è stato immediatamente isolato a domicilio e il dipartimento di prevenzione ha provveduto ad attivare la ricerca dei contatti stretti, che sono stati posti in quarantena. Sono ormai diversi i casi isolati in Italia di questa variante del virus tradizionale, riscontrata da Brescia a Messina e ora anche in Valle d'Aosta. Tuttavia questa variante sembra meno pericolosa e aggressiva delle altre attualmente più diffuse in Italia, in modo particolare quella inglese e brasiliana, protagoniste di questa cosiddetta "terza ondata" del virus, il cui picco era previsto per questa settimana.

La valutazione sulla variante nigeriana arriva nel giorno in cui il governo sta ultimando le linee guida per i grandi centri vaccinali territoriali, così come sta lavorando sui requisiti necessari per la somministrazione del vaccino nelle aziende e sui luoghi di lavoro, così da rendere sempre più capillare la campagna di contrasto al virus. Il tutto con l'obiettivo dichiarato di arrivare al target di 500 mila dosi al giorno entro metà aprile, così da poter vivere "un'estate senza mascherina in spiaggia", come affermato dal sottosegretario alla salute, Pierpaolo Sileri, oggi ospite della trasmissione radiofonica "Un giorno da pecora".

