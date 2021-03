Lombardia, dimissioni del cda di Aria dopo il caos nelle prenotazioni dei vaccini

25 marzo 2021 a

a

a

Dimissioni in blocco del cda di Aria in Lombardia dopo il caos prenotazioni dei vaccini che si è verificato negli ultimi giorni in diverse città. Lorenzo Gubian, attuale direttore generale, è stato nominato amministratore unico. "Ad oggi sono state gestite 1,3 milioni di persone. Se valutate la Lombardia e la situazione della Regione Lazio, non siamo così distanti. Siamo in crescita anche come capacità di fuoco giornaliera. Ovviamente, ci sono stati dei disguidi legati anche alla complessità della partita", ha detto il direttore generale e amministratore unico dell’Azienda regionale per l’innovazione e per gli acquisti, Aria, Lorenzo Gubian, in audizione in commissione bilancio del consiglio regionale della Lombardia, sulla campagna di vaccinazioni.

Caos vaccini in Lombardia, Letizia Moratti chiede scusa agli anziani: "Dubbi su Aria sin dall'inizio"

"L’errore zero è impossibile, certamente capisco il disservizio che abbiamo creato. Ovviamente, stiamo lavorando per ridurre gli eventi ma degli errori possono capitare. Sto dicendo che siamo partiti con tempi molto stretti. È la prima volta nella storia che c’è una campagna di queste dimensioni", ha aggiunto. Gubian ha inoltre ricordato che sulla modalità di prenotazioni del vaccino in Lombardia all’inizio "l’idea è stata quella di andare a invito, una decisione maturata perché altrimenti si generava un click day con arrivi centellinati di vaccini", aggiungendo poi che "Quello che al momento non era noto era il numero di centri vaccinali e ambulatori che avrebbero dovuto gestire, a oggi più di 200 centri vaccinali attivi, senza contare le Rsa e diverse migliaia di ambulatori. Raccogliere e configurare agende di un sistema così complesso ha portato a errori materiali", ha spiegato.

Vaccini, caos prenotazioni in Lombardia. Moratti: "Inaccettabile rallentamento"

Subito dopo il caos nelle prenotazioni, l'assessore regionale al welfare e alla salute, Letizia Moratti, aveva attaccato duramente Aria, parlando di "ritardi e rallentamenti inaccettabili". Subito dopo aveva chiesto alla società di "chiedere scusa agli anziani", enumerando i ritardi provocati dai disguidi e le dose non somministrate in diverse città della regione.

Vaccino, Crisanti: "Sospensione Astrazeneca causata da panico della politica. Cts non consultato"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.