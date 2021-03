Veronica Lario, terza società fallita per l'imprenditrice ex moglie di Silvio Berlusconi

25 marzo 2021 a

Terza società fallita per Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi, che ha iniziato da qualche tempo una nuova vita da imprenditrice. Secondo quanto riporta il quotidiano romano "Il Tempo", infatti, Veronica Lario si è trovata costretta a liquidare una sua terza società nel giro di pochi mesi. "Continua a restare in salita la strada imprenditoriale di Miriam Bartolini (vero nome della Lario, ndr). Dopo che nel 2020 la sua holding Equitago ha sciolto la Campus Milano 2 e la Co Activity, pochi giorni fa lo stesso destino è toccato alla Excellent Service di cui la ex consorte dell'ex premier deteneva il 50 per cento", scrive Andrea Giacobino nella rubrica molto indiscreta Poltronissima.

L'assemblea guidata dall'architetto Angela Ceccato, amministratore unico, presente il 100 per cento del capitale nelle persone del commercialista Paolo Costanzo per Equitago e i rappresentanti della società Alfe, Hoppapa e Safipo, ha nominato liquidatore la stessa Ceccato e messo nero su bianco che la società "si trova in una situazione riconducibile ai punti 2 e 4 dell'articolo 2484 del codice civile". Nello specifico, si tratta della "sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale" e "la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale".

Solo nel 2019 Equitago (l'ultimo bilancio disponibile, sottolinea il quotidiano romano), che la seconda moglie di Berlusconi controlla tramite la svizzera Incomar e la fiduciaria Siref, "ha perso oltre 9,5 milioni di euro", rosso ripianato attraverso il versamento di 9.5 milioni di euro di Incomar in Siref e altro 10mila euro attraverso l'azzeramento del capitale sociale, poi ricostituito. Il 2020, però, ha evidentemente reso vano ogni sforzo. Il percorso da imprenditrice dell'ex moglie del leader di Forza Italia è quindi quanto mai in salita e l'investimento dei soldi che riceve annualmente dall'ex marito, a quanto pare, non sta portando buoni frutti.

