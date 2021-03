Covid, il bollettino del 22 marzo: in Italia 13.846 nuovi positivi e 386 morti

22 marzo 2021 a

Covid, il bollettino del 22 marzo parla di 13.846 nuovi positivi e 386 morti (86 in più di ieri), he portano il totale da inizio pandemia a 105.328. Il totale dei contagi da inizio pandemia è ora di 3.400.877. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus in Italia.

Quanto ai tamponi effettuati, oggi sono 169.196 rispetto ai 277.086 di ieri, con un rapporto positivi-tamponi che sale all’8,1 per cento. Il numero degli attualmente positivi è di 563.067, con un calo di 8.605 unità rispetto a ieri. I guariti sono 32.720, per un totale di 2.732.482 dall’inizio dell’epidemia. Sono 3.510 le persone ricoverate in terapia intensiva, con un incremento di 68 unità rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 28.049. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono l’Emilia Romagna (2.118), la Lombardia (2.105), il Piemonte (1.521) e il Lazio (1.407). Oggi, inoltre, sono cambiati i colori delle regioni italiane, con la Sardegna passata da zona bianca a zona arancione e il Molise che dal rosso è tornato in arancione. Al momento in Italia l'indice Rt medio nazionale è a quota 1.16, con 264 casi di contagio ogni 100 mila abitanti, soglia che l'Istituto superiore di sanità ha monitorato in rialzo per la settima settimana consecutiva.

Nella settimana che si è aperta oggi, inoltre, è atteso il picco della cosiddetta "terza ondata", quella caratterizzata dalle varianti del virus, che dovrebbe vedere una discesa dei casi dalla seconda metà di aprile, al netto del rispetto delle regole, soprattutto nei giorni di Pasqua. Dal 6 aprile, inoltre, è atteso il nuovo decreto legge con le misure restrittive in vigore per il mese di aprile, dal momento che quelle attuali scadranno proprio nel giorno di Pasquetta, ossia lunedì 5 aprile.

