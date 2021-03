Vaccini, caos prenotazioni in Lombardia. Moratti: "Aria inadeguata, inaccettabile rallentamento"

20 marzo 2021 a

Vaccini, caos prenotazioni in diverse città della Lombardia. Disguidi che hanno portato, in serata, l'assessore al welfare Letizia Moratti a sbottare contro la società Aria, che gestisce l'afflusso delle persone chiamate a vaccinarsi. Disguidi si sono verificato nel corso della giornata di sabato 20 marzo nei centri vaccinali di Como, Cremona e della Brianza. Medici e infermieri erano pronti a vaccinare, ma i pazienti in coda erano molti meno rispetto alle prenotazioni effettuate tramite la piattaforma Aria, che pare non abbia mandato gli sms di conferma agli interessati. In particolare,

A Cremona in mattinata sono arrivati solo una sessantina dei 600 prenotati. Il personale si è subito attivato per contattare chi, tra over 80, insegnanti, militari e forze dell’ordine, era in lista d’attesa e a fine giornata si contavano 1.100 vaccinazioni, 638 con Pfizer e 472 con AstraZeneca. A Como inizialmente in coda c’erano solo poche persone, ma grazie alle convocazioni d’urgenza sono state eseguite tutte le 772 vaccinazioni programmate per i cittadini lariani over 80, di cui 136 prime dosi e 212 dosi AstraZeneca. Anche la Asst Monza, dopo il caos iniziale, è riuscita a portare a termine le 1.300 somministrazioni programmate, di cui 400 con AstraZeneca destinate al personale scolastico. Da quanto si è saputo, la causa del malfunzionamento del servizio di prenotazioni potrebbe essere stata causata da un "overbooking".

"L’inadeguatezza di Aria Lombardia, incapace di gestire le prenotazioni in modo decente rallenta lo sforzo comune per vaccinare. È inaccettabile! Grazie agli operatori che si prodigano vaccinando comunque 30mila persone al giorno e grazie ai cittadini lombardi per la pazienza", ha scritto su Twitter la vice presidente e assessora al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti. Ora resta quindi da vedere se il problema sarà risolto e se la campagna potrà riprendere senza intoppi, in una delle regioni più colpite dall'emergenza sanitaria.

