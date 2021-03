Vaccini, iniziata la sperimentazione di Reithera: somministrate le prime cinque dosi

20 marzo 2021 a

Vaccini, è iniziata all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta la sperimentazione del siero italiano anti Covid Reithera, con la somministrazione delle prime dosi a cinque volontari. "La prossima settimana lo faremo con 10 persone al giorno", ha spiegato il direttore generale del nosocomio Gaetano Gubitosa. Ad anticipare l'avvio della somministrazione sull'uomo nella giornata di oggi era stato il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in una delle sue dirette facebook quotidiane.

Entra quindi in fase avanzata di sperimentazione clinica il vaccino di ReiThera, società italiana con sede a Castel Romano. Lo studio di Fase 2/3, denominato Covitar, ha già ricevuto l’autorizzazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco ed è stato valutato positivamente dal Comitato etico dell’Inmi Spallanzani. La Fase 2/3 prende il via grazie ai risultati della Fase 1 che hanno dimostrato che una singola somministrazione di Grad-Cov2 è stata ben tollerata e ha generato anticorpi neutralizzanti e linfociti T contro la proteina spike in maniera paragonabile nelle due coorti di adulti e anziani. La prima parte dello studio prevede una Fase 2 su circa 900 soggetti, randomizzata contro placebo per confermare il profilo di sicurezza e la risposta immunitaria indotta dal vaccino. In particolare, lo studio prevede la comparazione di un regime a singola dose e un regime a doppia dose, con somministrazione di due dosi del vaccino a tre settimane di distanza. Lo studio è quindi suddiviso in tre bracci: singola dose; doppia dose; placebo. La sperimentazione sarà condotta in 26 centri clinici su tutto il territorio italiano e uno ad Hannover, in Germania.

Un comitato indipendente, il cosiddetto Data Safety Monitoring Board, e un comitato di vigilanza, lo Steering Committee, analizzeranno congiuntamente i dati preliminari di sicurezza ed immunogenicità generati nelle prime settimane dopo l’arruolamento, al fine di valutare l’espansione alla successiva Fase 3 in cui verranno arruolati e vaccinati migliaia di volontari. Il disegno dello studio di Fase 3 dovrà adattarsi ad un contesto sanitario, epidemiologico e sociale in rapida evoluzione, ed alla eventuale impossibilità di condurre studi randomizzati con placebo su grandi numeri a fronte dell’avanzamento della campagna vaccinale con vaccini già autorizzati. Ad aderire alla sperimentazione anche il deputato della Lega Paolo Tiramani, sindaco di Borgosesia in provincia di Vercelli.

