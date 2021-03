Ministri social, Di Maio il più seguito: poi sul podio Franceschini e Mara Carfagna

20 marzo 2021 a

Ministri e social, chissà se tale classifica voglia dire anche consenso. Una risposta definitiva ancora non esiste, ma nel frattempo la comunicazione è una partita che si gioca a 360 gradi, 7 giorni su sette e quasi h24. Per il vecchio concetto che, nel dubbio, meglio esserci e occupare quanti più spazi è possibile. L’assunto vale a maggior ragione per chi si confronta ogni giorno sulla piazza pubblica, sia dai banchi delle opposizioni, a maggior ragione per chi ha responsabilità di governo. In questo quadro si inserisce l’analisi di Fb Bubbles, l’hub di competenze integrate nei campi dell’advocacy, del reputation management, della gestione dei media e social media, nato dalla collaborazione tra Fb&Associati e l’agenzia di comunicazione Mr Associati.

La ricerca è concentrata su Comunicazione e consenso al tempo del Governo Draghi, per capire le mosse del nuovo esecutivo e dei suoi protagonisti. Da un’analisi delle fanbase emerge che il gruppo parlamentare che può vantare il maggior seguito è il M5S, grazie soprattutto ai quasi 4 milioni di follower di Luigi Di Maio, tra tutti anche il ministro con la fanbase più ampia. Alle spalle dei Cinquestelle, a un ipotetico secondo posto secondo la ricerca si trova Forza Italia con quasi 1,2 milioni di follower, al terzo il Pd con 874.710 follower e a seguire Leu, Lega, Italia Viva e i ministri tecnici. Il responsabile della Farnesina, il più giovane di tutta la squadra scelta da Draghi, è anche il primo nella classifica dei ministri più seguiti sui social. Mentre "a lunga distanza da Di Maio - sottolinea la ricerca -, troviamo il ministro della Cultura, Dario Franceschini, la ministra per il Sud, Mara Carfagna, il ministro della Salute, Roberto Speranza, e la ministra per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini". La ricerca evidenzia anche "un’assenza importante", quella dei ministri della Lega, "che fino a questo momento hanno mostrato scarsa propensione a comunicare sui social".

