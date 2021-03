Covid, Mantovani: "Natale prossimo più normale del passato? Solo se ci impegneremo"

20 marzo 2021 a

L'immunologo Alberto Mantovani fa il punto della situazione in merito alla pandemia da Covid. "Il British medical journal e Nature danno gli stessi numeri: la variante inglese è più infettiva, ma aumenta anche la mortalità dal 30 al 60 per cento. Oltre a contagiare di più uccide maggiormente e per questo bisogna vaccinare in fretta". Così Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Humanitas di Milano, in un’intervista a La Stampa. Potrebbe esserci una quarta ondata a causa di nuove varianti, "non possiamo dimenticare che si tratta di una pandemia e due delle attuali varianti che ci preoccupano sono nate in Sudafrica e in Amazzonia", ha aggiunto Mantovani, "se ci impegneremo il Natale prossimo sarà più normale del passato. L’estate potrebbe essere una tregua, ma senza le illusioni dell’anno scorso". Intanto c'è da segnalare il successo della campagna vaccinale nel Lazio. Su questo tema è intervenuto l'assessore regionale alla Salute Alessio D'Amato: "A cosa è dovuto il successo? Velocità. Coordinamento. Regole ferree. E catena corta. Come il modello israeliano - ha sottolineato al Corriere della Sera -. L’ispirazione al metodo israeliano è avvenuto nell’intera modalità: nelle prenotazioni online e nel criterio anagrafico, che non fa perdere tempo a creare liste e listine. Tutto questo ci ha portato a essere la prima regione italiana per copertura vaccinale agli over 80, inclusi nella Fase 1 con i sanitari. Oggi i casi in quella fascia d’età sono dimezzati e il tasso di mortalità è sceso dal 2,59 ogni 10 mila abitanti dei primi di febbraio all’1,54 di inizio mese. In Lombardia, per esempio, hanno dato la precedenza agli amministrativi negli ospedali, lasciando gli over 80 in secondo piano. Noi abbiamo il più basso tasso di non sanitari vaccinati". La campagna vaccinale del Lazio procede spedita grazie alla "creazione di grandi hub con una capacità vaccinale importante: penso a Fiumicino, che a breve verrà aperto anche di notte e che potrà somministrare settemila dosi al giorno; alla Nuvola dell’Eur, che ne può fare anche 4mila. Alla rete presto si aggiungeranno anche gli Studios di Cinecittà, la Vela di Calatrava, l’Auditorium della tecnica di Confindustria, con 40 poltrone in contemporanea, e ancora il centro commerciale Porta di Roma alla Bufalotta e l’Outlet di Valmontone".

