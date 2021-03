Monitoraggio Covid, Sardegna e Molise in arancione da lunedì. Regioni rosse confermate

19 marzo 2021 a

a

a

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà in serata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 22 marzo: passano in area arancione le regioni Sardegna e Molise. Viene prorogata l’ordinanza in scadenza relativa all’area rossa in Campania. La decisione dopo il monitoraggio di oggi della Cabina di regia.

Il bollettino: 386 morti e 25.735 nuovi casi. Stabile al 7,05% il tasso di positività

Resteranno in rosso fino a Pasqua otto Regioni e una Provincia autonoma: Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Piemonte, Marche, Lombardia, Campania, Puglia, Veneto e Trento resteranno nella zona con più restrizioni almeno fino alla settimana tra il 29 marzo e il 4 aprile compresa. Sono infatti le Regioni entrate in rosso la settimana scorsa che anche nella attuale mantengono uno scenario compatibile con quel colore, visto che hanno un’incidenza settimanale superiore ai 250 casi per 100mila abitanti. La regola dice che bisogna restare in rosso almeno per due settimane prima di passare eventualmente a una nuova fascia di colore.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.