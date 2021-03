Covid, Iss: "Dieci regioni a rischio alto. I dati peggiorano da sette settimane"

19 marzo 2021 a

Covid, secondo l'Istituto superiore di sanità (Iss) "dieci Regioni, stesso numero della settimana precedente, hanno un livello di rischio alto. Le altre 11 tra regioni e province autonome hanno una classificazione di rischio moderato (di cui sette ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane)". È quanto si legge nella bozza del report settimanale di monitoraggio della cabina di regia tra Iss e ministero della salute.

Nello specifico si tratta di Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Umbria. Inoltre, in 16 regioni l'indice Rt è superiore a 1. "Si conferma da sette settimane consecutive un peggioramento nel livello generale del rischio. L’elevata incidenza, l’aumento della trasmissibilità e il forte sovraccarico dei servizi ospedalieri richiedono di mantenere rigorose misure di mitigazione nazionali accompagnati da puntuali interventi di mitigazione/contenimento nelle aree a maggiore diffusione", spiega la nota. Nel testo si legge anche come "si osserva un ulteriore aumento dell’incidenza a livello nazionale, che supera la soglia di 250 casi settimanali per 100 mila abitanti, che impone il massimo livello di mitigazione possibile.

Nel periodo 12-18 marzo 2021 è risultata di 264 per 100 mila abitanti. Nel periodo 24 febbraio - 9 marzo, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,16 (range 1,02 - 1,26), sempre sopra uno in tutto il range. Si osserva un peggioramento anche nel numero di regioni e province autonome che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è complessivamente in forte aumento e sopra la soglia critica (36 per cento contro il 31 per cento della scorsa settimana). Il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è in forte aumento da 2.756 del 9 marzo a 3.256 del 16".

