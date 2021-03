Covid, in Italia 24.935 nuovi casi positivi e 423 morti. Il bollettino di oggi 18 marzo

18 marzo 2021 a

Covid, in Italia bollettino di oggi, giovedì 18 marzo, vede una ripresa dei contagi: i nuovi positivi sono 24.935 su 353.737 tamponi (ieri erano stati 23.059 su 369.084 tamponi). I morti registrati nelle ultime 24 ore, invece, sono 423 (ieri erano stati 431). Con 15.976 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 547.510, 8.502 in più rispetto a ieri quando c'era stato un incremento di 2.893 unità. Il tasso di positività sale così al 7,02 per cento nelle ultime 24 ore. Questi i dati principali diffusi dal bollettino quotidiano del ministero della salute.

E proprio nel giorno stabilito dal parlamento quale ricorrenza annuale per le morti da Coronavirus, il bilancio complessivo della pandemia in Italia si aggiorna a 103.855 unità. Il totale dei casi di Covid dall'inizio della pandemia in Italia è di 3.306.711, di cui 103.855 morti e 2.655.346 dimessi e guariti. I pazienti attualmente positivi sono 547.510, ieri erano 539.008, un incremento di 8.502 unità. I tamponi totali effettuati nelle ultime 24 ore sono 353.737 (ieri erano stati 369.084). I tamponi totali effettuati fino ad oggi sono 45.894.515, mentre il totale delle persone testate è di 21.554.881. In terapia intensiva ci sono 3.333 persone (16 in più di ieri); a fronte di 249 ulteriori ingressi registrati nella giornata appena conclusa.

La pandemia, dunque, non accenna ad essere contenuta, malgrado l'ulteriore stretta in vigore da lunedì 15 marzo. E' quindi difficile ipotizzare un allentamento delle misure restrittive: fino a Pasqua sarà in vigore il Dpcm varato da Draghi fino al 6 aprile (con il triduo pasquale in zona rossa per tutta Italia), poi la normativa dovrà essere aggiornata sulla base del quadro pandemico. Ma la terza ondata attualmente in corso, dominata dalla varianti del virus, si sta dimostrando a tutti gli effetti più aggressiva e pericolosa rispetto alle precedenti.

