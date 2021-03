Giornata delle vittime del Covid, Draghi a Bergamo: "Lo Stato c'è e ci sarà"

18 marzo 2021 a

"Tutta la comunità bergamasca ha dato prova di saper reagire, di trasformare i lutti e le difficoltà in voglia di riscatto, di rigenerazione. Il suo esempio è prezioso per tutti gli italiani che, sono certo, non vedono l’ora di rialzare la testa, ripartire, liberare le loro energie che hanno reso meraviglioso questo Paese. E io sono qui oggi per dirvi grazie e per impegnarmi insieme a tutti voi a ricostruire senza dimenticare" ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo al Parco Martin Lutero della Trucca, a Bergamo, per l’inaugurazione del Bosco della memoria in occasione della Giornata nazionale per le vittime dell’epidemia da Coronavirus.

"Siamo qui per celebrare il ricordo perché la memoria di ciò che è accaduto nella primavera dello scorso anno non si appanni. Ricordare ci aiuta a fare buone scelte per la tutela della salute pubblica e per la salvaguardia del lavoro dei cittadini" ha aggiunto il premier. "Oggi è una giornata piena di tristezza, ma anche piena di speranza. Vorrei che tutti voi mi sentiste vicino nella tristezza e nella speranza. Lo Stato c’è e ci sarà, signor sindaco" ha poi proseguito Draghi. E ancora: "Il rispetto che dobbiamo a chi ci ha lasciati deve darci la forza per ricostruire il mondo che essi sognavano per i propri figli e nipoti" ha aggiunto il presidente del Consiglio.

In precedenza il presidente del Consiglio si era soffermato in silenzio vicino alla corona di fiori deposta sotto la lapide dedicata alle vittime del Covid al Cimitero monumentale di Bergamo, città simbolo della prima ondata della pandemia. Una voce fuori campo ha letto la poesia scolpita sulla lapide scritta da Ernesto Olivero, presidente del Sermig, Servizio missionario giovani. Il premier si è fermato per diversi secondi per un momento di raccoglimento con il capo chino mentre risuonavano le note de Il silenzio.

