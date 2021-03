Il Carosello San Raffaele Viterbo vince il Premio Piazza di Siena DeNiroBootCo

17 marzo 2021 a

a

a

Nel firmamento dei Fise Awards 2021 entra anche la squadra del Carosello San Raffaele Viterbo e vince il Premio Piazza di Siena DeNiroBootCo. Il gruppo di atleti normodotati e con disabilità, che da anni chiude la kermesse romana, ha emozionato ancora anche in streaming con le immagini dell’ultima esibizione nel 2019, trasmesse alla serata evento online.

La versione digitale del gran galà, che celebra i successi degli sport equestri, è stata presentata da Rudy Zerbi e ha visto protagonisti non solo le stelle dell’equitazione e degli sport equestri, ma anche personaggi dello spettacolo come Amadeus, Carolina Rey e Savino Zaba, Carlotta Mantovan, Jimmy Ghione, Veronica Maya, Giulia Luzi.



“Ringrazio la Fise per questo prestigioso premio che ha voluto riconoscere ai ragazzi del San Raffaele Viterbo. Un riconoscimento che vogliamo dedicare – ha detto ricevendo il premio il presidente del Gruppo San Raffaele, Carlo Trivelli - a tutti coloro che in questo particolare momento stanno affrontando la grave tragedia della pandemia”.

Il Centro di Riabilitazione Equestre San Raffaele Viterbo nasce nel 1986 all’interno dell’omonima struttura sanitaria, specializzata nel recupero funzionale e sociale di persone colpite da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali. L’attività equestre è parte di un progetto medico scientifico multidisciplinare ed offre ai pazienti un’opportunità riabilitativa in più, grazie all’apertura verso il mondo esterno e l’integrazione sociale che caratterizza il suo modus operandi. Il Carosello San Raffaele Viterbo, eseguito da cavalieri disabili e normodotati in completa armonia tra loro e i loro cavalli è l'esempio tangibile del successo della riabilitazione equestre. Il Carosello è costituito da 16 binomi e un attacco, i cavalli sono di razza haflinger allevati e addestrati nel Centro.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.