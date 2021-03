San Patrizio, chi era: perché il Doodle di Google oggi 17 marzo 2021 dedicato al patrono dell'Irlanda

17 marzo 2021 a

E' il 17 marzo ed è San Patrizio. Il patrono dell'Irlanda oggi viene festeggiato anche dal doodle di oggi di Google. E' il Saint Patrick's Day, il Paddy's Day, una ricorrenza con radici cattoliche, ormai nota in tutto il mondo. Attorno a San patrizio ci sono alcune leggende. Il doodle, illustrato dall'artista Arron Croasdell, mostra i simboli che rappresentano la geografia, architettura e storia dell'Irlanda. La prima immagine dipinge le montagne verdeggianti, le foreste e i fari costieri del Paese, molti dei quali si trovano vicino a famose località per passeggiare e fare il bagno. La prima "o" è un richiamo alle mani e al cuore del leggendario anello di Claddagh, un simbolo di amore, lealtà e amicizia. La seconda "o" racchiude un vaso contenente fiori di campo irlandesi, oltre a un trifoglio, iconico emblema dello Stato che rappresenta la fede, la speranza e l’amore.

Una rappresentazione dei numerosi fiumi che attraversano molte città e paesi irlandesi sostituisce la "g" mentre la "l" è formata dai boschi del Paese. Infine, al posto della "e" vediamo un nodo celtico, simbolo della speranza irlandese nell'infinita interconnessione dell'umanità. Ma chi era San Patrizio. Nato nel 385, San Patrizio secondo la tradizione è morto il 17 marzo 461, data che è stata scelta per celebrarne la festa. Di origini scozzesi, Maewyin Succat, questo il suo nome, all'età di sedici anni sarebbe stato rapito dai pirati irlandesi e venduto come schiavo nel regno di Dalriada, che ai tempi comprendeva la costa occidentale della Scozia e le coste settentrionali dell'Irlanda.

Dopo un breve periodo, il giovane sarebbe riuscito a fuggire e si sarebbe fatto diacono col nome latino di Patrizio. Diventato vescovo, avrebbe ricevuto l'incarico di papa Celestino I di evangelizzare le terre irlandesi, missione portata a termine con talmente tanto impegno da meritarsi il titolo di patrono dell'isola. Il colore della festa è il verde, che il 17 marzo invade intere città nel mondo. E' il colore simbolo della causa indipendentista irlandese. Nel corredo simbolico della festa è entrato a far parte anche il trifoglio, che San Patrizio avrebbe utilizzato per spiegare ai nuovi fedeli il dogma della Trinità.

Un'altra curiosità legata a San Patrizio ha a che fare con la credenza popolare, diffusa tra gli irlandesi, che nell'isola non ci siano serpenti che sono il simbolo del demonio, perché il Santo durante la sua opera di evangelizzazione sarebbe stato in grado di scacciarli tutti. In realtà, secondo gli esperti, l'assenza di questi rettili è dovuta all'ultima era glaciale, terminata circa 12mila anni fa, che avrebbe reso il clima troppo rigido per la sopravvivenza dei serpenti che, una volta terminato il disgelo, non sarebbero più stati in grado di raggiungere l'isola. Credenze popolari che si tramandano di generazione in generazione e che fanno di questa festa, del 17 marzo dedicato a San Patrizio, una ricorrenza davvero speciale.

