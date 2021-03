Covid in Italia, 26.824 nuovi casi e 380 morti. Il bollettino del 12 marzo

12 marzo 2021 a

Covid, numeri in crescita nel bollettino di oggi, venerdì 12 marzo, dell'epidemia in corso in Italia. I nuovi casi di contagio sono 26.824 e si registrano altri 380 morti. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 369.636, con un tasso di positività che sale quindi al 7,25 per cento. In terapia intensiva ci sono altre 55 persone, per un totale di 2.914 ricoverati. Le persone guarite da ieri sono 14.443, per un totale di 2.564.926 di persone che hanno già sconfitto il virus. Il totale dei contagi nel nostro Paese da inizio pandemia è 3.175.807.

Un quadro che arriva nel giorno in cui l'Istituto superiore di sanità (Iss) ha lanciato l'allarme sulla recrudescenza della pandemia, che segna per la sesta settimana consecutiva numeri in crescita. "Abbiamo avuto un cambiamento qualitativo nell’epidemia. Perché, evidentemente, la circolazione di varianti a più elevata trasmissibilità determina un’accelerazione della velocità di circolazione del virus. E quindi questo deve corrispondere, per forza, all’implementazione di interventi rapidi tempestivi ed efficaci"; ha spiegato Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale della Cabina di regia Iss-ministero della Salute. Servono dunque azioni decise, ha aggiunto, "che si tratti di interventi di mitigazione, distribuiti sul territorio nazionale, che siano interventi di contenimento dei focolai nascenti a livello locali. Ed è quanto sta avvenendo. Abbiamo sempre cercato di essere tempestivi: ora dobbiamo esserlo ancora di più rispetto alla corsa del virus", ha spiegato.

Aggiungendo poi che "c’è una crescita dei casi in tutte le fasce d’età, ma ragazzini sopra i 10 anni hanno un’incidenza che aumenta". La soglia dei 250 casi ogni 100 mila abitanti, inoltre, è già stata superata dalla Provincia Autonoma di Trento e di Bolzano, Emilia-Romagna, Marche, Friuli Venezia-Giulia, Piemonte e Lombardia. In dieci regioni, inoltre, l'indice Rt è sopra 1 (rischio alto), in otto delle quali sopra 1,25 (soglia di rischio molto alto).

