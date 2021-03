Covid, le misure approvate dal Cdm: lockdown a Pasqua, colori delle regioni, visite e coprifuoco. Le novità

12 marzo 2021 a

Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge con le nuove misure anti Covid in vigore fino al 6 aprile. A fronte dell'aumento dell'incidenza dei contagi delle ultime settimane - nel periodo compreso tra il 17 febbraio e il 2 marzo l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,16 - il Cdm ha istituito la zona rossa nei giorni dal 3 al 5 aprile, ossia il triduo di Pasqua, con il passaggio di tutte le regioni attualmente di colore giallo ad arancione a partire da lunedì 15 marzo.

Confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5, nonché il divieto di spostamento tra regioni. Inoltre, come chiesto dal Cts, scatta la zona rossa in automatico superata la soglia dei 250 contagi ogni 100mila abitanti. "Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle Regioni individuate con ordinanza del Ministro della salute" nelle quali "l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell’ultimo monitoraggio disponibile", si legge nel testo.

Per quanto riguarda le visite ad amici e parenti, in zona arancione sono consentite quelle in abitazioni private, ad un massimo di due persone con under 14 al seguito, che non verranno conteggiati nel computo del nucleo familiare in caso di controlli. "Dal 15 marzo al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile , nelle Regioni nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa", si legge nel testo varato dal Cdm. Sarà comunque possibile spostarsi all’interno della propria Regione verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, massimo due persone, anche in zona rossa.

