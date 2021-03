Covid, Speranza: "Vaccini efficaci e sicuri: negli ultimi due giorni 400 mila dosi"

12 marzo 2021 a

Il ministro della salute, Roberto Speranza, lancia un messaggio di tranquillità sulla sicurezza dei vaccini. L'assicurazione del ministro arriva dopo i tre casi di morte avvenuti in Sicilia negli ultimi giorni ad altrettanti operatori delle forze dell'ordine che hanno ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca, che hanno portato l'Aifa ha bloccare il lotto da cui sono state prese le dosi del siero della casa farmaceutica anglosassone.

"Negli ultimi due giorni abbiamo somministrato circa 200mila dosi ogni 24 ore", per un totale quindi di circa 400 mila vaccini anti Covid. "In Italia tutti i vaccini utilizzati sono efficaci e sicuri e il vaccino è l’arma fondamentale che abbiamo per superare questa fase", ha sottolineato il ministro questa mattina durante l’incontro con le Regioni. Parlando poi delle nuove misure restrittive fino a PAsqua, a seguito della terza settimana di aumento dei contagi, Speranza ha aggiunto: "Nelle prossime settimane, dal 15 marzo al 6 aprile, le zone gialle vengono portate in arancione. Si rende più tempestivo l’ingresso in area rossa: tutte le Regioni che hanno incidenza settimanale" di Covid-19 "superiore a 250 casi su 100mila verranno inserite nell’area con le misure più severe attraverso lo strumento delle ordinanze del ministro della Salute".

Il consiglio dei ministri, riunito questa mattina a partire dalle ore 11.30, ha all'ordine del giorno il varo del decreto legge Covid con le nuove misure fino al 6 aprile. Dalle prime indiscrezioni relative alla bozza del testo, si prevede la zona rossa nazionale dal 3 al 5 aprile - comprensiva quindi di Pasqua e Pasuqetta - con misure analoghe a quelle del Natale (anche per le zone bianche, come la Sardegna), eccezion fatta per la possibilità di visita in abitazioni private di parenti e amici per due persone, oltre ai figli minori di 14 anni. Nell'ultima settimana l'indice Rt nazionale si è attestato a 1,16.

